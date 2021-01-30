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30.01.2021 - 07:00 |

Uzay turistleri servet ödeyecek

Larry Conner, Ax-1 uzay yolcuğunda pilotluk; Mark Patty ve Eytan Stibbe mürettebatta özel misyon görevi üstlenecek.

Uzay turistleri servet ödeyecek

Uzaya gidecek ilk turistler belli oldu. Uzay turizmi şirketi Axiom Space, Ocak 2022’de Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) yapılacak 8 günlük seyahate katılacak yolcuları açıkladı.

İlk özel uzay yolculuğunun bedeli 55 milyon dolar (yaklaşık 405 milyon TL) olacak. ABD Houston merkezli uzay turizmi şirketi Axiom Space, insanlık tarihinin ilk tamamen özel uzay seyahatine eski bir NASA astronotu olan şirketin başkan yardımcısı Michael López-Alegría kaptanlık yapacağını duyurdu. Şirket, seyahatte 71 yaşındaki ABD’li girişimci Larry Connor, 51 yaşındaki Kanadalı yatırımcı Mark Pathy ve 63 yaşındaki İsrailli işadamı ve eski savaş pilotu Eytan Stibbe yer alacağını açıkladı.

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