Üzerine oturdu iki parmağını kırdı

İtalyan heykeltıraş Antonio Canova’nın 1757 yılında doğduğu kasabada adına açılan Antonio Canova Gypsotheca Müzesi’nde heykeltıraşın en ünlü eserlerinden Paolina Borghese heykelinin alçı modeli zarar gördü. Müzeden yapılan açıklamaya göre, geçen cuma günü yaşanan olayda Avusturyalı bir turist, Paolina Borghese heykelinin üzerine oturarak iki ayak parmağının kırılmasına yol açtı ardından da olayı bildirmeden müzeden kaçtı. Güvenlik görevlileri heykelin zarar gördüğünü birkaç dakika sonra fark ederek alarmı çalıştırdı. Kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu, Avusturyalı bir turist kafilesinde yer alan bir kişinin, selfie çekmek için heykelin üzerine oturduğu belirlendi. Avusturyalı turistin müzedeki rezervasyon kaydı sayesinde kimliğinin belirlendiği ve olayın kolluk kuvvetlerine bildirildiği açıklandı.

‘Şuursuz barbar’

İtalya’nın tanınmış sanat eleştirmenlerinden, Possagno Canova Vakfı Başkanı Vittorio Sgarbi “Şuursuz barbar” diye tanımladığı turistin ülkesine dönmeden bulunması ve cezalandırılması çağrısı yaptı. BBC Türkçe’nin haberine göre müze de ziyaretçilerin sanat eserlerine saygı ve sorumluluk bilinciyle yaklaşılması gerektiğini, bunun “medeni bir görev” olduğunu vurguladı. İtalyan basınındaki haberlerde, müze yetkilileri de yeterli seviyede güvenlik tedbiri almadıkları gerekçesiyle eleştirildi. Possagno Belediye Başkanı Valerio Favero ise güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu yönündeki eleştirileri, “Medeniyet yoksunlarına karşı hiçbir tedbir sanat eserlerini korumaya yetmez” diye yanıtladı.