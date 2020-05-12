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12.05.2020 - 16:22 |

Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, corona virüse yakalanıp öldü

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir tren istasyonu çalışanının, bir yolcunun "Bende corona virüs var" diye bağırarak üzerine tükürüp öksürmesi sonucu Covid-19'a yakalanarak öldüğü açıklandı.

Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, corona virüse yakalanıp öldü

Taşımacılık Sendikası TSSA'nın açıklamasına göre solunum yolları hastası olan 47 yaşındaki Belly Mujinga, Victoria tren istasyonunda Mart ayında saldırıya uğradı ve birkaç gün sonra hastaneye kaldırılarak solunum cihazına bağlandı.

11 yaşında bir oğlu olan bilet memuru Mujinga'nın saldırıdan 14 gün sonra, 5 Nisan'da öldüğü açıklandı. Açıklamada, Mujnga'nın 29 Nisan'da 10 kişinin katılmasına izin verilen bir cenaze töreniyle toprağa verildiği belirtildi.

İngiltere gazeteleri, Belly Mujinga'nın bir iş arkadaşıyla birlikte saldırıya uğradığını ve bu kişinin de hastalığa yakalandığını yazdı.

Londra polisi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

TSSA hükümetten taşımacılık çalışanlarının korunmasına yönelik önlemleri artırmasını istedi.

Kaynak: BBC Türkçe

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