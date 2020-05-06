Uzmanlar siyasilere karşı

Son olarak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ABD’nin, Kovid-19 salgınının kaynağının Vuhan’daki laboratuvar olduğu yönündeki iddiasını destekleyecek bir kanıt sunamadığını açıkladı. DSÖ Acil Durum Programı Direktörü Dr. Michael Ryan, Kovid-19’un kaynağının bilinmesinin, virüsün gelecekte kontrolü açısından kritik bir “halk sağlığı bilgisi” olduğunu vurguladı ve “Eğer ABD’nin elinde bu konuda bilgi veya veri varsa, bunu paylaşıp paylaşmamaya veya ne zaman paylaşacağına karar vermeli. DSÖ’nün bilgi yokluğunda hareket etme olanağı yok” ifadesini kullandı.

Ryan, salgınla mücadele sürecinde Çin’le işbirliği ve bilgi alışverişinin kritik olduğunu, konunun siyasallaştırılmaması gerektiğini belirterek “Bu bir suistimal soruşturması gibi yürütülürse çözümü çok zor olur. Siyasal bir soruna dönüşür” dedi.

Fauci hedefte

Öte yandan Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü’nde yer alan ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIAID) Başkanı Dr. Anthony Fauci, “National Geographic” dergisine yaptığı açıklamada, bilimsel kanıtların, virüsün yapay veya kasten manipüle edilemeyeceğine güçlü şekilde işaret ettiğini söyledi.

Fauci, virüsün bir Çin laboratuvarında insanlarca üretildiği iddiasının hiçbir bilimsel kanıtı olmadığını söylerken, bu açıklamasıyla, son günlerde bu iddiayı ısrarla gündemde tutan Amerikan yönetimine meydan okumuş oldu. Fauci, “evrime dair her şey, bu virüsün doğada evrimleştiğine ve sonradan canlılara atladığına işaret ediyor” dedi. Fauci, alınan önlemlerin devamı konusundaki açıklamaları nedeniyle de, ABD’de bir kesimin hedefinde. Fauci, ülkede önlemlerin erken gevşetilmesine karşı çıktı ve “Ne kadar daha fazla ölümü kabul etmeye hazırsınız?” sorusunu sordu.

Amerikan haber kanalı ABC News’e 3 Mayıs’ta konuk olan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı açıklamada, “Çin’in, yürüttükleri standartların altındaki laboratuvarlar ile dünyayı enfekte etme geçmişi var. Size bunun (Kovid-19) Vuhan’daki laboratuvardan çıktığına dair çok sayıda delil olduğunu söyleyebilirim” ifadelerini kullanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump da, virüsün Vuhan’daki bir laboratuvardan çıktığına ilişkin kanıtları gördüğünü, detay paylaşamayacağını açıklamıştı.

Çin basını öfkeli

Çin basını, yeni tip koronavirüsün Vuhan’daki bir laboratuvardan çıktığını ve ellerinde büyük kanıt olduğunu iddia eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yu “yozlaşmış bir politikacı” olmakla itham etti. Çin Komünist Partisi’nin resmi yayın organlarından “Global Times” gazetesi, “Pompeo, yalanlarıyla Hristiyanlığa ihanet ediyor” başlığıyla yayımladığı başyazıda, ABD Dışişleri Bakanı’nın, Çin’in gerçeği sakladığı yönündeki söylemleriyle Batı medyasındaki Çin karşıtlığını körüklediği öne sürüldü. Yazıda, ABD Başkanı Donald Trump’ın kasım ayındaki seçimi kazanması için kendisine yönelen öfkeyi azaltmak istediği ve “Çin’in yükselişini kabullenemeyen” Pompeo’nun da “yalanlara” başvurduğu savunuldu.

Çin’in en çok satan gazetesi olan “Halkın Günlüğü” ise ‘Pompeo doğuştan yalancı ve palyaço’ manşetiyle çıktı. Çin basınında yer alan haberlerde, Trump yönetiminin yaklaşan seçimler öncesinde “seçmenleri kandırmak” için bu açıklamaları yaptığı yazıldı.