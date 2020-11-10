Uzmanlardan flaş koronavirüs açıklaması! Atlatan kişilerde...

NewsMedicalLifeSciences internet sitesinin haberine göre, konuyla ilgili araştırma, Oxford Üniversitesi tarafından yürütüldü ve ayrıntıları "The Lancet Psychiatry" dergisinde yayımlandı.

Araştırma çerçevesinde ABD'de 62 bin Kovid-19 vakası dahil 69 milyon kişinin TriNetX elektronik sağlık kayıtları incelendi.

Çalışmada Kovid-19 testi pozitif çıktıktan sonraki 3 ayda hastalığı atlatan her 5 kişiden 1'ine, ilk kez endişe bozukluğu, depresyon ve uykusuzluk teşhisi koyulduğu gözlendi.

Bu sayının, aynı süre içinde diğer hasta gruplarında görülen psikiyatrik bozuklukların yaklaşık 2 katı olduğuna işaret edildi.

Uzmanlar, Kovid-19'a yakalanmaları izleyen 90 gün içinde psikiyatrik teşhis koyulan kişilerin oranının, vakaların yüzde 20'si olduğu da ifade edildi.

Kovid-19 ayrıca halihazırda geçmişte psikiyatrik sorunu olan kişilere yeni psikiyatrik teşhisler koyulmasıyla ilişkilendirildi.

Araştırma ekibinden Dr. Max Taquet, "Bu bulgu beklenmedik, sorgulanması gerekiyor. Bir psikiyatrik rahatsızlığa sahip olmak, süreç içinde Kovid-19 risk faktörleri listesine eklenmelidir." değerlendirmesini yaptı.