Vahşet! Sosyal medyada bir erkekle görülen genç kızları aileleri öldürdü

Pakistan'da sosyal medyada paylaşılan videoda genç bir erkekle görülen iki genç kız, sözde "töre cinayeti" kurbanı oldu.

16 ve 18 yaşlarındaki genç kızlar, Hayber Pahtunhva vilayetinde Kuzey ve Güney Veziristan arasındaki sınırda yer alan aşiret köyü Shawm Plain Garyom'da geçen hafta aile üyelerince öldürüldü.

BBC Urduca'ya konuşan polis, vakayla ilgili iki kişinin pazar günü tutuklandığını söyledi. Yakalanan iki kişiden biri kurbanlardan birinin babası, diğeri de öteki kurbanın erkek kardeşiydi.

Yetkililerin Pakistan'da bir haber kanalına, her iki adamın da cinayetleri itiraf ettiğini ve bu kişilerin duruşmayı beklerken şu anda gözaltında tutulduğunu söylediği belirtildi.

Cinayete sevk ettiğine inanılan videoda genç bir erkeğin dışarıda kuytu bir yerde üç genç kızla birlikte kendisini kameraya aldığı görülüyor. Bu kişinin söz konusu videoda iki genç kızı dudaklarından öperken görüldüğü iddia ediliyor.

Veziristan'daki üst düzey bir polis memuru, yerel Dawn gazetesine yaptığı açıklamada, videonun yaklaşık bir yıl önce çekildiğini ve muhtemelen sadece birkaç hafta önce sosyal medyada viral hale geldiğini ifade etti.

Yetkili şunları söyledi: "Şu an en baştaki önceliğimiz, herhangi bir eylemde bulunulmadan önce üçüncü genç kızın ve erkeğin hayatını güvence altına almaktır. Polisin şimdiye kadar elde ettiği bilgilere göre üçüncü kız ve erkek hayatta."

Gulf News'e göre isimleri bilinmeyen kurbanların aileleri, cenazeleri defnetme için Güney Veziristan'daki köyleri Shakotai'ya gitti. Olayı araştırmak için bölgeye bir polis ekibi gönderildi.

Pakistan, model Qandeel Baloch'un öldürülmesinin ülke çapında protestoların fitilini ateşlemesinden sonra 2016'da töre cinayetlerine karşı bir yasa çıkarmıştı. Yeni yasa, bu tür cinayetleri işleyenler için daha sert cezalar getirmişti.

Ancak aktivistler Pakistan genelinde her yıl hala yaklaşık bin töre cinayetinin işlendiğini düşünüyor.

Pakistan İnsan Hakları Komisyonu (HRCP) yaptığı açıklamada cinayetleri şiddetle kınayarak şu ifadeleri kullandı: "2016 tarihli Ceza Kanunu (Değişiklik) Yasası'nın kabul edilmesine rağmen 'töre' suçlarının gerçekleşme sıklığının ve kabul görme derecesinin azaldığını gösteren pek az kanıt var. 'Namusun' kadınların bedenlerine ve hareketlerine bağlı olduğuna dair köhnemiş ve ölümcül anlayış, Pakistan genelinde hala hüküm sürüyor ve 'töre' suçlarının failleri cezasız kalmaya devam ederse bir değişimin yaşanması için yasalardan çok daha fazlası gerekecek. Gündelik cinsiyetçiliği destekleyen ataerkillik, 'töre' cinayetlerini haklı çıkarmak, tasdik etmek ve bu suçu işlemek için başvurulan ataerkillikle aynı şey. İkisi de kabul edilebilir değil."

Pakistan'daki feminist siyasi gruplardan Demokratik Kadın Cephesi (WDF), hükümeti bu tür eylemlere karşı daha sert yasalar çıkarmaya çağırdı.

WDF Başkanı Mümtaz Tacik, "Genç kadınların rızası olmadan çekilmiş ve vahşice işlenmiş cinayetlerin sebebi olduğuna da inanılan uygunsuz video birkaç gündür internette dolaşıyor. Videoda görülen diğer genç kız da şu an kayıp" dedi:

"Şiddete teşvik suçuna iştirak eden erkeklerin yanı sıra mevcut hassasiyetleri bilmelerine rağmen mahrem bir videoyu sızdıranların da hesaba katılması gerektiğini düşünüyoruz. Kadınların bedenlerinin ve yaşamlarının aile erkeklerinin mülkü olarak değerlendirildiği toplumumuzda aile içi şiddet hala büyük ölçüde kabul edilen bir norm olarak görülüyor."

Kaynak: Independent Türkçe