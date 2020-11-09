Vaka sayısı 50 milyon 650 bini geçti

Küresel salgında dünyada vaka sayısı 50 milyon 650 bini aştı, virüs nedeniyle 1 milyon 260 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Virüs saptanan 35 milyon 731 bin kişi de sağlığına kavuştu. En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD’de 10 milyon 255 binden fazla kişide Kovid-19 tespit edildi, 243 bin 595 kişi hayatını kaybetti. ABD’nin ardından en fazla etkilenen ve 1 milyon vaka sayısını aşan ülkeler ise sırasıyla Hindistan, Brezilya, Rusya, Fransa, İspanya, Arjantin, İngiltere ve Kolombiya oldu.