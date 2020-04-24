‘Vaka sayısı dengeye oturdu’

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri. Cenevre’de internet üzerinden düzenledikleri basın toplantısında salgındaki mevcut durumu paylaştı. DSÖ Olay Yönetim Ekibi’nden Catherine Smallwood, toplantıda BBC Türkçe’nin sorusu üzerine Türkiye’nin salgınla mücadelede geldiği noktayı değerlendirdi. Şu anda Türkiye’de vaka sayısının 100 bine yaklaştığını ve geçen hafta içerisinde vaka artış oranının da yaklaşık yüzde 47 olduğunu söyleyen Smallwood, şunları dedi:

“Belli bir düzeyde artışların halen sürdüğünü görüyoruz. Ancak Türkiye’de çok erken aşamalarda uygulanmaya başlanan önlemler sayesinde genel eğilimde vaka sayıları azalmaya ya da dengeye oturmaya başladı. Genel olarak, Türkiye konusunda vaka sayılarının dengeye oturmasıyla birlikte temkinli bir iyimserlik içerisindeyiz.”

‘En büyük düşman’

DSÖ’nün Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge de normalleşmeye geçme konusunda hızlı bir yol olmadığını ve bu adımların kademeli bir şekilde atılması gerektiğini söyledi. Kluge, “en büyük düşmanımız” olarak nitelendirdiği “rehavete” kapılınmaması ve mevcut sınırlamaların kaldırılmasına yönelik atılacak adımların çok dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Avrupa’da gerçekleşen ölümlerin yaklaşık yarısının bakımevlerinde görüldüğünü işaret eden Kluge, “Avrupa bölgesindeki ülkelerden gelen tahminlere göre, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaklaşık yarısını bakımevlerinde kalanlar oluşturuyor. Bu, tahayyül edilemeyecek boyutta bir insanlık trajedisi” dedi.

DSÖ yetkilileri, bazı ülkelerin uygulamayı düşündüğü antikor test sonuçlarına bağlı hareket etme serbestisi konusunda da bu testlerin henüz güvenilir düzeylerde sonuçlar vermediğini belirterek, bu strateji konusunda dikkatli hareket edilmesi çağrısı yaptı.

‘Hayat kurtarmak için çalışacağım’

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Batı Avrupa ülkelerinin çoğunda salgının “sabitleştiğini” veya “azalma” eğilimi gösterdiğini söyledi. Ghebreyesus, “Rakamlar düşük olmasına rağmen, Afrika, Orta ve Güney Amerika ve Doğu Avrupa’da endişe verici artış eğilimleri görüyoruz” dedi. ABD Başkanı Donald Trump’ın, ülkesinin örgüte sağladığı fonları durdurma kararı ve kendisine yönelik ABD’den yükselen istifa çağrılarına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Ghebreyesus, istifa etmeyeceği mesajını verdi. Ghebreyesus, ABD’nin DSÖ için önemli bir ortak olduğunu ve Trump’a kararını “gözden geçirme” ve DSÖ’yü “tekrar destekleme” çağrısı yaptı. Ghebreyesus, “Bizim sorumluluğumuz hayat kurtarmak. Gece gündüz hayat kurtarmak için çalışmaya devam edeceğim. Bu benim odak noktam” dedi. ABD’nin DSÖ’ye sağladığı fonu dondurma kararının ardından Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Şuang, ülkesinin örgüte Kovid-19 pandemisiyle yürüttüğü mücadelede destek olmak için 30 milyon dolar bağış yapacağını duyurdu.

Paris’te yardım kuyruğu

Avrupa’da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Fransa’da vaka sayısı 160 bine dayandı, can kaybı da 21 bini geçti. Avrupa’nın en zengin şehirlerinden başkent Paris’e 20 km uzaklıktaki Clichy-sous-Bois’da ise metrelerce yemek kuyruğu oluştu. Yoksullara yardım eden Fransa Gıda Bankası 1600 aileye yiyecek dağıtacaktı ancak iki katı başvuru oldu. Yemek sırasında bekleyen 46 yaşındaki Barlagne, daha önce hayır kurumlarından yardım almaya hiç ihtiyaç duymadığını açıkladı.

İspanya’da 15’ten fazla ‘hasta 0’

İspanya’nın başkenti Madrid’deki Carlos II Sağlık Enstitüsü, ülkede Kovid-19’un yayılmasına neden olan “hasta sıfırı” araştırdı. Tespit edilen ilk 28 virüs genomunun analizi sonucunda tek bir hastaya ulaşamayan bilim insanları, İspanya’ya yurt dışından en az 15 farklı giriş olduğunu buldu. Bu kişiler, ülkede ilk tespit edilen vakaya kadar İspanya’da seyahat edip virüsü yaydı. Mart sonuna kadar kaydedilen 1600 virüs genomunu incelendi. Bu genomların ortak atasının Çin’in Vuhan şehrinde bulunduğu belirtildi. 28 İspanyol genomunun dünyanın geri kalanında tanımlanan ve aralarında çok az çeşitlilik gösteren S, G ve V adlı üç büyük virüs ailesine ait olduğunu gösterdi. İspanya’da tespit edilen ilk üç S genomu 26 ve 27 Şubat’ta Valensiya’da bulundu. Bu tarihin Valensiya’da “biyolojik bomba” olarak tanımlanan Atalanta-Valencia futbol maçınından 1 hafta önce olması dikkat çekti.

GERÇEK KAHRAMANLAR

Tüm dünyada Kovid-19 mücadele eden sağlık çalışanları için süper kahramanların önlerinde eğildiği bir çizim sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Resimde milyonların süper kahramanları “gerçek kahramanlar” olan sağlık çalışanlarının önünde eğiliyor. Resimin kimin tarafından çizildiği ise bilinmiyor.