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06.10.2020 - 14:44 | | AA

Vakalar patladı! Risk çok büyük...

İran'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 227 artarak 27 bin 419 oldu.

Vakalar patladı! Risk çok büyük...

İran'da Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 227 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 4 bin 151 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

İran'da böylece salgının başından bu yana yeniden en yüksek bir günlük vaka sayısı kaydedilirken can kaybı da 200'ün üzerinde kalmaya devam etti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 27 bin 419'a, vaka sayısının da 479 bin 825'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 127'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 394 bin 800'e ulaştığı bilgisini verdi.

Lari, ülkede toplam 4 milyon 179 bin 338 kişiye test yapıldığını aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkedeki 31 eyaletten 29'unun "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Vakaların artması nedeniyle başkent Tahran, Kum, Kazvin ve Elburz eyaletlerinde yeniden kısıtlamalara gidildi.

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