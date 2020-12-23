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23.12.2020 - 08:59 | | AA

Vakalar yine yükselişe geçti... 20 binin üzerinde!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı 20 bini aştı, Güney Kore'de de 1000'in üzerine çıktı. Çin'de ise salgın kontrollü seyrediyor.

Vakalar yine yükselişe geçti... 20 binin üzerinde!

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 23 bin 950 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 10 milyon 99 bin 66'ya çıktı, virüs bulaşan 9 milyon 663 bin 382 kişi sağlığına kavuştu.

Ülkede son 24 saatte 333 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 146 bin 444'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke" konumunda bulunuyor.

ÇİN

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte biri yurt içi kaynaklı, 15 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı vakalara Liaoning eyaletinde rastlanırken, son 24 saatte virüse bağlı can kaybı olmadı.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 86 bin 882 vaka görüldü, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, 81 bin 928 kişi iyileşti.

GÜNEY KORE

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1092 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 52 bin 550'ye çıktı.

Son 24 saatte 17 kişi yaşamını yitirdi, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 739'a ulaştı.

Bugüne dek virüs bulaşan 36 bin 726 kişi sağlığına kavuştu.

Avcılar'da aydınlatma direği TIR'ın üzerine devrildiAvcılar'da virajı alamayan TIR'ın çarptığı beton aydınlatma direği çekici kabininin üzerine düştü. Güvenlik kamerası ile görüntülenen kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. Kaza, güvenlik kamerası ile kaydedildi.
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