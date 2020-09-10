Ve Trump Nobel’e aday gösterildi

Amerikan basınında çıkan haberlere göre, Trump’ın ödüle adaylığını, Norveç Parlamentosu üyesi Christian Tybring-Gjedde sundu. Trump’ın, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail arasında sağlanan anlaşmaya yaptığı katkıdan ötürü 2021 Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildiği ifade edildi. Tybring-Gjedde, Nobel Komitesi’ne sunduğu adaylık mektubunda, Trump yönetiminin, BAE ile İsrail arasındaki ilişkilerin tesisinde kilit rol oynadığı ve diğer Ortadoğu ülkelerinin BAE’nin ayak izlerini takip edeceğinin umulduğunu belirterek anlaşmanın, Ortadoğu’yu iş birliği ve refah bölgesine dönüştürecek bir oyun değiştirici olabileceğini vurguladı.

ABD Başkanı, özellikle geçtiğimiz yıl Eylül ayında “ödüllerin adil şekilde dağıtılması halinde” kendisinin de Nobel Barış Ödülü alabileceğini savunmuştu. Trump, bu yılın başlarında bir mitingte yaptığı konuşmada da, 2019 Nobel Barış Ödülü’nü Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali’nin değil kendisinin hak ettiğini öne sürmüştü. Trump, “Bir anlaşma yaptım ve bir ülkeyi kurtardım. Ama sonra duydum ki, o ülkenin lideri ülkeyi kurtardığı için Nobel Barış Ödülü alıyor” demişti. Ali, ödülü, komşu ülke Eritre ile savaşı sona erdirme çabaları nedeniyle almıştı.

Beyaz Saray’da imza

Başkan Trump, 13 Ağustos’ta İsrail ile BAE’nin “ilişkilerini tamamen normalleştirmek” için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. Ardından İsrail-ABD ortak heyeti, normalleşme anlaşması için ay başında görüşmeler gerçekleştirmişti. İİsrail ile BAE arasındaki normalleşme anlaşmasının, 15 Eylül’de Beyaz Saray’da imzalanacağı belirtiliyor.