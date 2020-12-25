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25.12.2020 - 07:00 |

Veliaht Prens’e dokunulmazlık iddiası

ABD Başkanı Donald Trump’ın, 2018’de eski bir terörle mücadele subayı olan Saad El-Cabri’ye Kanada’da suikast düzenlenmesi emri verdiği belirtilen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a dokunulmazlık vermeyi düşündüğü iddia edildi.

Veliaht Prens’e dokunulmazlık iddiası

 “Washington Post” gazetesinin yasal belgelere dayandırdığı haberine göre, dokunulmazlık konusu, El-Cabri’nin Ağustos ayında açtığı dava sonrası Suudi hükümetinin talebi üzerine gündeme geldi. Gazeteye konuşan El-Cabri’nin ailesine yakın bir kaynak, geçen ay Dışişleri Bakanlığı’nın, El-Cabri’nin avukatlarına Selman’ın dokunulmazlık talebiyle ilgili hukuki görüşlerini soran bir anket gönderdiğini söyledi. Gazetenin haberine göre Amerikan Dışişleri Bakanlığı’nın hukuk bölümü, söz konusu davaya ilişkin belgeleri toplayarak, Adalet Bakanlığı’ndan dokunulmazlık talep edecek Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya iletmeyi düşünüyor.
Dokunulmazlık talebinin kabul edilmesinin, 2018’de Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’da öldürülmesi de dahil olmak üzere Veliaht Prens aleyhine açılan başka davaların kapanmasına yol açabileceği belirildi. Selman’ın emriyle yola çıktığı iddia edilen ve zaman zaman ABD istihbaratıyla da yakın işbirliği bulunan El-Cabri’yi öldürmeyi amaçlayan bir Suudi vatandaşı, Kanada sınırında polis tarafından yakalanmış, ülkeye sokulmamıştı.

Ankara'dan yola çıkan 61 ambulans İstanbul'a geldiAnkara'dan yola çıkan 61 ambulans akşam saatlerinde konvoy halinde İstanbul'a geldi. Tam donanımlı yeni ambulansların bir kısmı eskileriyle değiştirilerek bir kısmı ise yeni açılan 112 noktalarında vatandaşlara hizmet verecek.
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