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31.08.2020 - 13:25 |

Venezuela Rusya'nın koronavirüs aşısını gönüllüler üzerinde deneyecek

Maduro, yalnızca Rus aşısının değil Çin ve Küba'dan gelen diğer aşıların da test edileceğini açıkladı, "Herkes yedi günlük sert bir karantinaya hazır olsun" dedi.

Venezuela Rusya'nın koronavirüs aşısını gönüllüler üzerinde deneyecek

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, Rusya tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı Sputnik V'nin önümüzdeki günlerde ülkesinde gönüllüler üzerinde deneneceğini açıkladı.

Nicolás Maduro, Çin ve Küba'dan gelen diğer aşıların da Venezuela'da deneneceğini söyledi.

Maduro, "Herkes yedi günlük sert bir karantinaya hazırlıklı olsun" dedi.

Venezuela Sağlık Bakanı Carlos Alvarado ise Rusya'yla gizlilik anlaşması imzaladfıklarını ve testlere katılacakların seçimine başlanmak üzere olduğunu duyurdu.

Ülkede resmi verilere göre günlük koronavirüs vaka sayısı 900'ü geçti.

Ancak birçok sağlık yetkilisi gerçek rakamın bunu çok üzerinde olduğunu söylüyor.

'İlk koronavirüs aşısı'

Rusya, Sputnik V adını verdiği ve "ilk koronavirüs aşısı" olarak duyurduğu aşının üretimine 15 Ağustos'ta başladığını duyurmuştu.

Uluslararası bilim camiası ise aşının mevcut denemelerinin hızlı gerçekleşmesi ve aşı hakkında az bilgiye sahip oldukları gerekçesiyle şüphelerini ifade etmişlerdi.

Kremlin, koronavirüs salgınının ikinci dalgasının başlamasından korkuyor.

Bu nedenle Rusya'da Eylül ayı başlarında sağlık çalışanları ile diğer risk gruplarına mensup kişilere aşı yapılması planlıyor.

Kaynak: BBC Türkçe

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