Veterinerden kaçan inatçı keçi, soluğu okyanusta aldı

ABD'nin Maine eyaletindeki Belfast şehrinde veterinere bakım için götürülen keçi kaçtı. Dört yaşındaki keçi, salı günü Belfast Veterinerlik Hastanesi'ne götürülmüştü.

Hastanenin otoparkında sahibinin elinden bir anda fırlayıp kaçan keçi, boynundaki yeşil tasmayla anayola çıktı.

Sonrasındaysa emeklilerin yaşadığı bir sitenin içinden geçen keçi, soluğu Atlas Okyanusu'na bağlı Belfast Körfezi'nin sularında aldı.

Keçinin peşine düşen ekiplerse zor anlar yaşadı. Üç polis keçiyi takip ederek suyun içine girdi fakat hiçbir şekilde hayvanı karaya çıkarmayı başaramadı.

Bu sırada olup biteni kıyıdaki evinden takip eden Jerri Holmes ise polislere yardımcı olmaya karar verdi.

Kanocu Holmes, can yeleğini giyip yanına bir ip alarak kanosuyla denize girdi.

Keçinin peşine düşen Holmes, öncelikle ipi atarak hayvanın boynuzlarından geçirmeye çalıştı fakat bunda başarılı olamadı.

Sonrasındaysa körfezdeki rüzgar küreğini suya savurdu. Bunun üzerine kadın elleriyle kanoyu kontrol ederek keçiye doğru yanaşmaya başladı.

Kanonun yönünü keçinin yüzdüğü güzergaha doğru çevirerek ilerlemesini engelleyip, karaya doğru dönmesini sağladı.

Bu sırada sitede oturan yaşlılarsa kıyıda hayvanı karşılamak için ellerinde battaniye, bir kova tahıl ve marulla bekledi.

Zarar görmeden kıyıya çıkarılan keçi, etraftakilerin de yardımıyla kurulanıp karnını doyurdu.

Daha sonra yetkililer hayvanı sahibine teslim etti.

Kaynak: Independent Türkçe