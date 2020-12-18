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18.12.2020 - 10:46 | | AA

Vietnam kıyılarında gemi battı, 15 kişi kayıp

Yerel medya, Malezya'dan Hong Kong'a 7 bin 800 ton kil taşıyan Panama bandrollü geminin Binh Thuan'ın kıyılarına yanaşırken battığını bildiriyor.

Vietnam kıyılarında gemi battı, 15 kişi kayıp

Vietnam kıyılarında bir yük gemisinin batması sonucu gemide bulunan 15 kişi kayboldu.

Vietnam basınındaki haberlere göre, Malezya'dan Hong Kong'a 7 bin 800 ton kil taşıyan Panama bandrollü gemi, Vietnam'ın merkez eyaletlerinden Binh Thuan'ın kıyılarına yanaşırken battı.

Kazanın ardından gemide bulunan 11 Çinli, 4 Vietnamlı mürettebatın kayıp olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının başladığı bildirildi.

Geminin, kötü hava şartları nedeniyle batmış olabileceğini açıklayan Vietnamlı yetkililer, gemi mürettebatının kazadan kısa süre önce Vietnam Sahil Güvenlik Birimi ile irtibata geçerek yardım çağrısında bulunduğunu kaydetti.

Gaziantep'te patlama meydana gelen hastanenin servis katından ilk görüntülerGaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesi Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan patlamada 8 hasta yaşamını yitirdi. Çok sayıda kişinin de yaralandığını duyuruldu.
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