Virüs atışması devam ediyor

Amerikan yönetimiyle Çin arasında son dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda başlayan tartışma devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, kendisine yöneltilen tüm ırkçılık eleştirilerine karşılık Çin’den başlayarak dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs için “Çin virüsü” tanımını kullanmaya devam edeceğini açıkladı.

Önceki gün Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında konuşan Trump, “Çin’den geldiği için virüsü bu şekilde adlandırmaya devam edeceğini” belirtti ve Çinli yetkililerin aksi yöndeki çağrılarına kulak tıkadı. Trump, “Çin, bizim ordumuzun bunu (salgını) onlara verdiğimizi iddia ediyor, bu yanlış. Tartışmak yerine, dedim ki geldiği yere göre adlandırmalıyım: Bu, Çin’den geldi. Bu yüzden bence bu çok doğru bir terim” dedi. Trump’ın bu sözleri, çin’den gelen açıklamalara bir yanıt olarak algılandı. Nitekim Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, “Çin’e virüsü ABD ordusunun getirmiş olduğundan şüphelendiklerini” belirtmişti.

Trump ayrıca ABD-Kanada sınırının iki ülkenin bu yöndeki kararı sonrası kapatıldığını da duyurdu.

Basınla misilleme!

Öte yandan Çin’in ABD’nin 3 önde gelen gazetesinde çalışan gazetecileri ülkeden sınırdışı etme kararı büyük ses getirdi. Çin yönetimi önceki gün New York Times, Wall Street Journal ve Washington Post için çalışan ABD’li gazetecileri sınır dışı ettiklerini açıklamış, ABD’li gazetecilerin Çin ana karası veya Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde gazeteci olarak çalışmaya devam etmelerine izin verilmeyeceğini duyurmuştu. Bu adımın, ABD’de Çinli medya kuruluşlarına getirilen kısıtlamalara karşılık, diplomaside mütekabiliyet esasına dayanan önlemler olduğu kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo 2 Mart’ta yaptığı açıklamada, 5 Çinli medya kuruluşunun ABD’deki muhabir sayısına sınırlama getirildiğini kaydetmişti. ABD’nin açıklaması Çin’in Ocak ayında üç ABD’li gazetecinin çalışma iznini, Çin’in koronavirüs sürecini yönetmesini eleştiren bir haber nedeniyle iptal etmesinin ardından gelmişti. Çin’in adımı Washington ve Pekin arasındaki gerilimi artırırken basın özgürlüğü konusundaki tartışmaları ve Hong Kong’un idare biçimi konusundaki soruları yeniden gündeme getirdi.

‘Savaş zamanı başkanı gibiyim’

ABD’de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 115’e, vaka sayısı ise 7 bin 323’e yükseldi. Başkan Trump, “Devasa hastane gemileri şu anda hazırlanıyor. Mercy ve Comfort isimli gemiler New York’taki ve batı yakasındaki limanlara gönderilecek” dedi. Trump, ABD’nin zor zamanlardan geçtiğini vurgulayarak, “Kendimi bir savaş zamanı başkanı gibi görüyorum” ifadesini kullandı.

‘Rusya virüs paniğini artırmaya çalışıyor’

Reuters haber ajansının ulaştığı Avrupa Birliği (AB) belgelerinde, Rusya’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda ciddi bir dezenformasyon kampanyasına giriştiği yönündeki bulgulara yer veriliyor. AB belgelerine dayandırılan haberde, Rusya’nın koronovirüsün Batı’da yarattığı etkiyi ve panik havasını artırmak adına İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca ve İtalyanca olarak yalan haber ürettiği öne sürülüyor. 16 Mart tarihli 9 sayfalık dokümanda Rusya’nın bu amaçla büyük bir dezenformasyon kampanyasına giriştiği ifade ediliyor. Bu bağlamda 22 Ocak’tan beri 80 ayrı dezenformasyon vakasıyla karşılaşıldığı ifade ediliyor. İddialar Kremlin tarafından yalanlandı.