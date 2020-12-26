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26.12.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

Virüs en büyük test merkezinde

İngiltere’nin en büyük koronavirüs test laboratuvarı olan Buckinghamshire bölgesindeki Milton Keynes Lighthouse Laboratuvarı’nda çalışanlar arasında koronavirüs vakalarının tespit edildiği açıklandı.

Virüs en büyük test merkezinde

Laboratuvar’daki 4 bilimsel ekipten 3’ünde Kovid-19 vakaları görülürken, idari ve depo personelinde de vakalara rastlandığı belirtildi. 70 kişilik laboratuvar ekibinden 20’sinin izole edildiği bildirildi. Sky News’a konuşan bir kaynak, personellerin güvenlik prosedürlerini uygulamadığı için bu durumun meydana geldiğini öne sürdü. Söz konusu kaynağa göre, çalışanların birbirlerinden ayrı olmaları için kullanılan balon sistemi göz ardı edildi ve test yaptıran yeni personeller sonuçları beklerken kendilerini izole etmek yerine kantine oturdu. Vaka sayılarının arttığı İngiltere’de günde 70 bin testin gerçekleşmesi talep edilirken laboratuvarın şu anda yaşanan kriz nedeniyle günde 47 bin test yapabildiği ifade edildi. Öte yandan, laboratuvar Eylül ayında yeni ve daha bulaşıcı koronavirüs suşunu resmen bildiren ilk merkez olmuştu.

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