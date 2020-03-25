‘Virüs kapmış olabilirim’

Thunberg, İsveç’te durumu acil olmayan kişilere test yapılmadığını, bu nedenle kesin sonucu bilmediğini ifade etti.

Bir çocuk daha virüs kurbanı

Küresel salgına yol açan Kovid-19’un risk grubunu yaşlıların oluşturduğu söylense de doktorlar, hastalığın çocuklara da bulaşabildiğini ve bağışıklık sistemi zayıf çocuk ve gençlerde ölümcül sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulunuyor. İran’da küçük bir çocuk Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. İran’da Kuzey Horasan Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 6 yaşındaki çocuğun bağışıklık sisteminin zayıf olduğunu belirtti. Kovid-19 nedeniyle 122 kişinin daha hayatını kaybettiği İran’da toplam can kaybı 1934’e yükseydi.

Çin Seddi açılıyor

Ülkedeki yerel bulaş vakalarının düşmesiyle Çin Seddi’nin bir bölümünün de yeniden ziyaretlere açılacağı belirtildi. İnternetten bilet almaları gereken ziyaretçiler, sağlıklı olduklarını doğrulayan bir belgeyle Çin Seddi’ne giriş yapabilecek. Gezi esnasında maske takmak ve bir metre mesafe zorunlu.