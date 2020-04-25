Virüs karşıtı seferberliğe Washington’dan destek yok

Söz konusu girişim, video konferans aracılığıyla gerçekleşen ve DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus’un da katıldığı toplantıda duyuruldu. Ghebreyesus toplantıda, “Dünyanın bu araçlara hızlı bir şekilde ihtiyacı var. Sadece ortak bir yaklaşımla yenebileceğimiz ortak bir tehditle karşı karşıyayız” dedi.

Video konferansı izleyen ve aralarında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yanı sıra Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in de bulunduğu pek çok siyasetçi, DSÖ’nün bu girişimine destek vereceklerini duyurdu. Bununla birlikte geçtiğimiz günlerde koronavirüsün yayılmasına neden olmakla suçladığı DSÖ’ye yardım fonunu kesen ABD, bu girişimde resmi olarak yer almayacağını açıkladı.