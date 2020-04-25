25.04.2020 - 07:00 |
Virüs karşıtı seferberliğe Washington’dan destek yok
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilaç, test ve aşılarla ilgili çalışmaları hızlandırmak ve bunları tüm dünyaya ulaştırmak için bir seferberlik başlattı. Bu girişime pek çok lider destek verirken, yaptığı yardımı kesen ABD’nin bu girişimde yer almayacağı bildirildi.
Söz konusu girişim, video konferans aracılığıyla gerçekleşen ve DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus’un da katıldığı toplantıda duyuruldu. Ghebreyesus toplantıda, “Dünyanın bu araçlara hızlı bir şekilde ihtiyacı var. Sadece ortak bir yaklaşımla yenebileceğimiz ortak bir tehditle karşı karşıyayız” dedi.
Video konferansı izleyen ve aralarında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yanı sıra Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in de bulunduğu pek çok siyasetçi, DSÖ’nün bu girişimine destek vereceklerini duyurdu. Bununla birlikte geçtiğimiz günlerde koronavirüsün yayılmasına neden olmakla suçladığı DSÖ’ye yardım fonunu kesen ABD, bu girişimde resmi olarak yer almayacağını açıkladı.
6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.