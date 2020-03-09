‘Virüs yaymaya gidiyorum’ dedi ve...

Ailesine “Biraz koronavirüsü yaymaya gideceğim” dedikten sonra bir bara içki içmeye gitti. Adamın evden çıkması üzerine yetkililer alarma geçti. Gittiği barda ise panik yaşandı. Gamagori Belediye Başkanı Toshiaki Suzuki, “Bu kişinin talimatlar doğrultusunda evinde karantinada kalmak yerine bunu yapması çok üzücü” dedi. Öte yandan, bara taksi kullanarak gidip gelen adamın kaç kişiye virüs bulaştırdığı bilinmiyor.

Hasta sıfır aranıyor

Kolombiya, Peru, Sırbistan, Togo, Bulgaristan, Maldivler ve Vatikan’da ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü ülkeler oldu. Dört vakanın çıktığı Bulgaristan’nın Kriz Masası Başkanı Askeri Tıp Akademisi Başhekimi Tümgeneral Prof. Dr. Ventsislav Mutafçiyski, iki hastasının yurt dışına gitmediklerini ve salgın bölgesinden gelen insanlarla temas etmediklerini ifade etti. Koronavirüsü bulaştıran ilk hastayı aradıklarını belirten Mutafçiyski, “Hasta sıfırı yani hastalığın ilk çıktığı kişiyi tespit edemiyoruz” dedi.

Karar çıkmadan trenle kaçtılar

İtalya hükümetinin alacağı karar açıklanmadan önce sızdı. Bunun üzerine koronavirüsten en çok etkilenen bölge Lombardiya’da çok sayıda kişinin karantina uygulaması başlamadan bölgeden ayrılmak üzere tren garlarına akın ettiği bildirildi.