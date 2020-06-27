‘Virüs yeniden yükselişte!’

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dünya birçok ülkede kısıtlamaların kaldırılmasıyla beraber aylar sonra ilk defa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında hızlı bir artışın olduğunu açıkladı. DSÖ’nün paylaştığı listede 11 ülke bulunuyor. Virüsün çok hızlı tırmanışa geçtiği 11 ülke İsveç, Moldova, Kuzey Makedonya, Azerbaycan, Ermenistan, Kazakistan, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kırgızistan, Ukrayna ve Kosova olarak sıralandı. Listedeki 9 ülkenin Avrupa kıtasında yer alması dikkat çekiyor. Tüm ülkeler DSÖ’nün ‘Avrupa bölgesi’ tanımlaması içerinde yer alıyor. DSÖ’den yapılan açıklamada, bu ülkelerde haftalık vaka sayısında önemli bir yükseliş olduğu kaydedilirken eğer dikkat edilmezse sağlık sistemlerinin tekrar çökme noktasına gelebileceği uyarısında bulunuldu.



İsveç: Büyük hata



Avrupa’nın en gelişmiş ülkelerinden İsveç’in bu listede yer alması yeni bir tartışmaya neden oldu. İsveç’in baş epidemiyologu ve ülkenin stratejisinin mimarı olarak gösterilen bilim insanı Anders Tengell, Dünya Sağlık Örgütü’nün İsveç’i virüs vakalarının çok ciddi biçimde arttığı 11 ülke içinde göstermesine büyük tepki gösterdi. Tegnell, DSÖ’nün verileri yanlış yorumladığını öne sürürken, diğer ülkelerin henüz salgının başında olduğunu ifade etti. Tegnell, DSÖ’nün İsveç’i ‘salgının başında olan ülkelerle karıştırmasının üzücü olduğunu’ belirtti. Koronavirüs salgını sırasında dünyadaki birçok ülke sokağa çıkma kısıtlamalarını yürürlüğe koyarken, İsveç, hayatı normal akışında bırakan stratejisiyle dikkatleri üzerine çekmişti.



Öte yandan birçok ülke İsveç’le sınırlarını kapalı tutmaya devam ediyor. Bu ülkelerden birisi de İsveç’in komşusu Norveç. Norveç, iki ülkenin 13 yıldır sınır bölgesinde gerçekleştirdiği müzik festivali için İsveçlilerin ülkeye girişini yasakladı. İskandinavya’daki diğer ülkeler Danimarka ve Finlandiya da İsveç’le sınırlarını kapalı tutuyor. Sadece İskandinavya değil, Avrupa’nın diğer bazı başka ülkeleri de İsveç’ten gelenlere seyahat kısıtlaması uyguluyor.