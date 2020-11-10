Virüs yokmuş gibi...

Vaka sayısının 1.3 milyondan fazla olduğu ülkede, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 39 bine yaklaştı. Bu verilere rağmen Barcelona’da sahilde yürüyüş yapan insanların bazılarının maske takmadığı görüldü.



Salgın yokmuş gibi sosyal mesafe kuralına da dikkat edilmedi. Öte yandan, ekim ayının koronavirüs salgını süresince yaşanan “en kötü” ay oldu. Reuters analizine göre, şu ana kadar kaydedilen tüm vakaların dörtte biri ekim ayında görüldü. Yaklaşık 12 milyon vakayla Avrupa, Latin Amerika’yı geride bırakarak en kötü etkilenen bölge konumunda. Kovid-19 ölümlerinin yüzde 24’ünü oluşturan Avrupa, yaklaşık üç günde bir yaklaşık 1 milyon yeni vaka kaydediyor. Bu, küresel toplamın yüzde 51’ine denk geliyor.