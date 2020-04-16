Virüsle mücadeleye kritik darbe!..

ABD Başkanı Donald Trump, dediğini yaptı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla suçladığı Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) sağladıkları fonu durdurduğunu açıkladı.

Trump, yaptığı açıklamada DSÖ’nün, salgının dünya geneline yayılmasında ciddi sorumluluğunu olduğunu ve bu konuda dünyayı yanılttığını savundu. Örgütün adeta Çin için çalıştığı görüşünü yineleyen Trump, “Yönetimime, Dünya Sağlık Örgütü’ne sağladığımız fonu durdurma talimatı veriyorum. Herkes orada neler döndüğünü biliyor” ifadesini kullandı.

Trump bu kararı alırken yönetiminin, “DSÖ’nün salgın konusundaki ihmal ve örtbaslarını değerlendirdiğini” de sözlerine ekledi. ABD’nin DSÖ’ye yıllık 400 ila 500 milyon dolar arasında bir fon sağladığını ifade eden Trump, “Buna karşı Çin sadece 40 milyon dolar sağlıyor” dedi.

‘Sorumlu tutulmalı’

DSÖ’nün “Çin’den yapılan seyahatlerin durdurulması” çağrılarına kulak tıkadığını ve bunun büyük hata olduğunu savunan Trump, kendisinin Çin’den ABD’ye seyahatleri en başında durdurduğunu yineledi. DSÖ’nün salgına ilişkin geç adım atmasının tüm dünyaya çok zaman kaybettirdiğini de ifade eden Trump, salgınla ilgili ilk uyarıları yapan Çinli doktorların ortadan kaybolması konusunda da örgütün sessiz kaldığını dile getirdi.

Trump ayrıca, “Çin’in tezlerini savunmakla” ve “Vuhan’da salgının nasıl yayıldığına ilişkin güvenilir bir soruşturma yapmamakla” suçladığı DSÖ için, “Onca yılın ardından artık en temel görevini yerine getiremeyen Dünya Sağlık Örgütü sorumlu tutulmalıdır” dedi.

DSÖ: Esefle karşılıyoruz

Trump yönetiminin, salgınla mücadele edildiği bir dönemde verdiği bu karar, dünyada şok etkisi yarattı, büyük tepki topladı. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Trump’ın kararını üzüntüyle karşıladıklarını söyledi. ABD’nin, DSÖ için uzun süreli ve cömert bir dost olduğunu belirten Ghebreyesus, “Umuyoruz ki böyle de devam edecek. Trump’ın, DSÖ’ye sağladığı fonu durdurma kararını esefle karşılıyoruz” dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, karara “Şu an koronavirüse karşı mücadelede DSÖ’nün ya da herhangi bir insani yardım kuruluşunun kaynaklarını azaltma zamanı değil, dayanışma zamanı” sözleriyle tepki gösterdi. Guterres, “Bu salgın sayfası kapandığında geriye dönüp nasıl ortaya çıktığı, nasıl bütün dünyaya yayıldığı ve bu krizle nasıl mücadele edildiğine bakıp ders çıkaracağız ama şimdi sırası değil!” dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı da, ABD’nin bu kararının DSÖ’nün kabiliyetini zayıflatacağı ve salgınla mücadelede uluslararası işbirliğine zarar vereceğini dile getirdi. Rusya Dışişleri’nden yapılan açıklamadaysa, ABD’de siyasetçilerin “daima suçlayacak birilerini bulduğu” savunuldu.

‘İnsanlığa karşı suç’

Trump tıp dünyasından da büyük tepkiyle karşılaştı. Dünyanın en saygın tıp dergisi sayılan Lancet’in Yayın Yönetmeni Doktor Richard Horton, Trump’ın kararının “insanlığa karşı işlenen bir suç” olduğunu söyledi ve kararı küresel dayanışmaya ihanet olarak niteledi.

Microsoft’un kurucusu Bill Gates de, “Dünyanın sağlık krizinde olduğu bir dönemde yardımları durdurmak, söylendiği kadar tehlikeli. DSÖ, COVID-19’un yayılmasını yavaşlatıyor ve çalışmayı durdurursa onun yerini alabilecek bir yapı yok. Dünya şu an DSÖ’nün her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuyor” yazdı. Gates Vakfı, DSÖ’nün en büyük bağışçılarından biri.

Trump ABD’yi izole ediyor!

ABD Başkanı Donald Trump’ın kararı, ülkenin uluslararası örgütlerden desteği çekmesi açısından bir ilk değil. ABD Trump yönetiminde daha önce BM İnsan Hakları Konseyi’nden 2018’de, Paris iklim anlaşmasından 2019’da, İran nükleer anlaşmasından 2018’de çekilmişti. ABD üye olmadığı Uluslararası Ceza Mahkemesi ile Trump yönetiminde işbirliğine de tamamen son vermişti. ABD 2017 yılında da UNESCO’dan tamamen çekilmişti.

İtalya Fauci’ye kucak açtı!

İtalya’nın önde gelen hastanelerinden ‘Lazzaro Spallanzani’nin Bilimsel Direktörü Dr. Giuseppe Ippolito, ABD Başkanı Donald Trump’ın sağlık ekibinin lideri Dr. Anthony Fauci’yi ülkeye davet etti. Trump’ın Fauci’yi kovacağı öne sürülmüş, ancak bu iddia Trump tarafından yalanlanmıştı. Fauci’nin deneyimini ve liderliğini öven Ippolito, kendisini İtalya’da görmekten memnun olacaklarını ifade etti.