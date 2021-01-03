Virüsü yendi, doktorlar eve gönderdi... Ölümcül sendrom!

Birleşik Krallık’ta 7 yaşında bir çocuk, vücudunu kabarcıklarla saran nadir bir hastalıkla mücadele ediyor ve doktorları, durumunun Kovid-19’la bağlantılı olduğunu düşünüyor.

Logan Walsh isimli küçük çocuk, Kasım ayında annesiyle birlikte Kovid-19'a yakalanmıştı. Doktorlar ikisinin de 6 hafta önce tamamen iyileştiğini düşünüyordu.

Ancak Nzherald’ın Yorkshire Live’den aktardığına göre Aralık’ta Walsh’in organları zayıflamaya, kalbinden hırıltılar gelmeye ve derisinde kabarcıklar oluşmaya başladı.

Doktorlar incelemelerin ardından belirtilerin Pediatrik Multisistem İnflamatuar Sendromu’ndan kaynaklandığına karar verdi. Bu sendrom, Kovid-19'un neden olduğu düşünülen nadir ve tehlikeli bir hastalık.

Daha önce Kovid-19'a yakalanan başka çocuklarda da bu sendromun geliştiği görülmüştü. Şimdi Logan'ın annesi Jessica Walsh, sağlık uzmanlarının bu tehlikeli hastalığa dair halkı bilinçlendirmesini istiyor.

Walsh, oğlunun kusması ve ateşi çıkması üzerine Aralık’ta ayında acil servise götürdüğünü ama eve geri gönderildiklerini ifade ediyor.

Annenin aktardığına göre Logan'ın durumu birkaç gün sonra kötüleşti ve 16 Aralık'ta vücudunu kabarcıklar ve döküntüler kapladı. Sonunda ambulansla hastaneye kaldırılan Logan’ın söz konusu sendromdan mustarip olduğu ortaya çıktı.

Sosyal medyada hükümet yetkililerini eleştiren ve Kovid-19’un neden olduğu bu sendroma dair uyarılmadıklarını söyleyen anne şöyle konuştu:

"Bu sendromun organlara saldırdığı biliniyor, ana organlardan biri de kalp. Doktorların söylediğine göre Kovid-19 hastası çocuklar, bazen hiç belirti göstermiyorlarmış. Ama sonra Logan gibi geri geliyorlarmış.

Bu salgının yalnızca yaşlıları etkilediğine dair konuşmalar yapılıyor ve çoğu zaman çocukları etkilemediği söyleniyor. Logan ilk fenalaştığında hiçbir doktor bunu anlayamadı. Kovid-19’la bağlantılı durum ancak şimdi ciddiye alınmaya başladı.

Eklemleri ve kasları şiştiğinden, Logan'ın rehabilitasyona girmesi gerekiyor ve tekrar yürümek için fizyoterapiye ihtiyacı var. Neyse ki, durumu kontrol altına alındı... Logan yavaş yavaş iyileşiyor, Noel Günü eve döndü."

Kaynak: Independent Türkçe