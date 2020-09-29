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29.09.2020 - 11:46 | | DHA

Virüsün doğduğu Wuhan’da 'köpek güzellik yarışması'!

Küresel salgına neden olan koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentindeki evcil hayvan sahipleri, ‘virüs sonrası hayatı’ kutlamak için köpek güzellik yarışmasında bakımlı köpeklerini sergiledi.

Virüsün doğduğu Wuhan’da 'köpek güzellik yarışması'!

Koronavirüsün sıfır noktası olan Çin'in Wuhan kentinden gelen görüntüler hayrete düşürüyor. Dünya ikinci dalga ile sarsılırken, Wuhan'da hayat aylar süren karantina ve katı kısıtlamaların ardından normale döndü. Kentte birçok yerde hiçbir kısıtlama geçerli değil. Çin Ulusal Genel Kennel Kulübü hafta sonu 'koronavirüs sonrası Vuhan'ı kutlayan köpek güzellik yarışması düzenledi.

KÖPEK GÜZELLİK YARIŞMASI DÜZENLENDİ

Yarışmada, birbirinden bakımlı köpekler hünerlerini sergiledi. Köpek eti tüketilen kenttek, güzellik yarışmasında köpek sahiplerinin maske takması ise dikkatlerden kaçmadı.Çin Ulusal Genel Kennel Kulübü'nün 2005 yılından bu yana kentte köpeklere yönelik güzellik yarışmasına ev sahipliği yaptığı kaydedildi.

 

 

Bisikletliye çarpmamak için kendi canından oluyordu...Antalya’nın Manavgat ilçesinde refüjden yola çıkan bisikletli çocuğa çarpmamak için direksiyonu kıran otomobil sürücüsü, park halindeki araçlara ve elektrik direğine çarptı. Kaza yapan otomobilin çarptığı römork, park halindeki bir başka otomobile de çarparak zarar verirken, otomobil sürücüsü beton direğe çarparak hurdaya dönen araçtan yaralı olarak çıkarıldı.
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