06.05.2020 - 12:40 |
Virüsün ilk yayıldığı Wuhan'da çocuklar okullara döndü
Küresel salgının başladığı yer olan Wuhan'da okullar açıldı. Okullardaki sınıf düzeninde değişikliğe gidildi; öğrenciler maskeli şekilde termal kamera denetiminde derslerine girdiler.
Çin, normalleşme adımlarını atarken bir diğer adım da Wuhan'dan duyuruldu. Eyalette okullar corona virüs önlemleri kapsamında düzenlenerek açıldı.
Wuhan'da okulların açılmadan önce dezenfekte ettiği belirtilirken sınıf düzenlerinde de değişikliğe gidildi.
Okul kapılarına termal kameralar yerleştirildi ve öğrenciler maskeleri takmış şekilde ders başı yaptı.
Çin'de Covid-19 tedbirleri kapsamında kapatılan parklar ve müzeler de, 1 Mayıs'ta yeniden ziyarete açılmıştı.
Ülkede son bilgilere göre, 82 bin 883 vaka bulunurken hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 633.
Yıllarca izini sürdüğü dedesinin otomobilini 45 yıl sonra bulup satın aldıBursa'da bir vatandaş dedesinin 45 yıl önce sattığı 56 yaşındaki otomobili bulup satın aldı.Dedesini çok seven Yavuz Ünlü, vefat eden dedesi Enver Narlı'nın 1967 yılında satın alıp 1975 yılında sattığı ve bugün klasik otomobil olan 1964 model aracı uzun araştırmaları sonucu buldu. Çok sevdiği dedesinin otomobilini bulmak için il il dedektif gibi iz süren Ünlü, otomobilinin Adana'da olduğunu öğrendi, sahibiyle irtibata geçip otomobil almak istedi. Sahibinin çok para istemesi üzerine yeteri parası olmadığı için alamadı. Otomobilin peşini bırakmayan genç adam yeterli parayı biriktirip aracı almak için tekrar sahibiyle irtibata geçti. Bu defada otomobilin Bursa'ya satıldığını öğrendi. Buradaki sahibini uzun araştırmaları sonucu bulup kıran kırana bir pazarlık sonunda satmaya ikna eden Ünlü, mutlu sona ulaştı.