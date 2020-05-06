Virüsün ilk yayıldığı Wuhan'da çocuklar okullara döndü

Çin, normalleşme adımlarını atarken bir diğer adım da Wuhan'dan duyuruldu. Eyalette okullar corona virüs önlemleri kapsamında düzenlenerek açıldı.

Wuhan'da okulların açılmadan önce dezenfekte ettiği belirtilirken sınıf düzenlerinde de değişikliğe gidildi.

Okul kapılarına termal kameralar yerleştirildi ve öğrenciler maskeleri takmış şekilde ders başı yaptı.

Çin'de Covid-19 tedbirleri kapsamında kapatılan parklar ve müzeler de, 1 Mayıs'ta yeniden ziyarete açılmıştı.

Ülkede son bilgilere göre, 82 bin 883 vaka bulunurken hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 633.