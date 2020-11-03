Viyana’da terör saldırısı

Olay, Kovid-19 nedeniyle ülke çapında uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağından birkaç saat önce, çok sayıda restoran ve kafenin yanı sıra sinagogun da bulunduğu Schwedenplatz (İsveç Meydanı) civarında meydana geldi. Polis tarafından yapılan açıklamada, 6 farklı noktadan birden fazla silahlı kişi tarafından defalarca ateş açıldığı, biri polis memuru olmak üzere çok sayıda yaralı bulunduğu bildirildi.

‘15 yaralı var’

Polis, saldırganlardan birinin vurularak etkisiz hale getirildiğini, birinin ise yaralandığını kaydederken, büyük çaplı bir operasyon başlatıldığını duyurdu. Bazı Avusturya gazeteleri, olayda 7 kişinin öldüğünü öne sürerken, İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Harald Sörös, saldırıda bir sivilin öldüğünü açıkladı. Öte yandan Viyana Sağlık Kurumu Sözcüsü de 15 kişinin yaralandığını bunlardan 7’sinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Yahudi cemaati lideri Oskar Deutsch, Twitter’dan, olayda sinagogun hedef alınıp alınmadığının belirsiz olduğunu, saldırı sırasında Viyana sinagogunun kapalı olduğunu belirtti. Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer ise, “Şu an açık bir terör saldırısı altındayız” ifadesini kullandı.