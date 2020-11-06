Vizonlarda mutasyona uğradı! Danimarka tümünü öldürecek

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Kovid-19’un Danimarka’daki çiftliklerde yetiştirilen vizonlarda mutasyona uğradığını ve insanlara bulaştığını söyledi. Mutasyona uğrayan virüse karşı antikor tedavisinin gücünün düştüğünü ve hafif etki ettiğini kaydeden Frederiksen, “Danimarka’da çiftliklerdeki tüm vizonlar uyutulacak. Damızlık vizonlar da dahil. Bu zorunlu bir karar” dedi. Mutasyona uğrayan Kovid-19’un Kuzey Jylland bölgesindeki vizonlarda 12 defa tespit edildiği belirtildi. Mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüsün “Cluster-5 virüs” olarak adlandırıldığı duyuruldu. Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, mutasyona uğrayan virüsün insan sağlığı ve geliştirilmekte olan aşılar için bir tehlike olduğunu söyledi.



Devlet Serum Enstitüsü Direktörü Kaare Mölbak da kedilerin de Kovid-19’a yakalanabileceğini ancak vizonlar kadar salgını yaymacağını belirterek, köpeklerin ise Kovid-19’a karşı reseptörlerinin bulunmadığını ve salgın riski taşımadığını söyledi.