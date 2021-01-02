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02.01.2021 - 07:00 |

Vuhan 2020’yi unuttu

Koronavirüs salgınının başlangıç yeri olarak belirtilen Çin’in Vuhan şehrinde yeni yıl kutlamaları sokaklarda büyük kalabalıklarla kutlandı.

Vuhan 2020’yi unuttu

 

Ocak ayından nisan ayına kadar sıkı bir karantina uygulayan şehirde 2021 yılı büyük bir sevinçle kutlandı. Hankov Gümrük Binası önünde toplaşan binlerce kişi, saatlerin 00.00’ı göstermesiyle birlikte ellerinde tuttukları balonları gökyüzüne bıraktı. Maske takmayanların uyarıldığı ve yoğun güvenlik önlemleri alındığı gecede çok sayıda polis görev yaptı. Şehirde uzunca bir süredir koronavirüs vakası görülmüyor. Vuhan’da yaşayanların bir kısmı da aşılandı. Ancak Pekin de dahil olmak üzere Çin’in bazı bölgelerindeki vaka sayılarındaki küçük artış, Vuhan’a pandeminin henüz bitmediğini de hatırlattı. Kovid-19 tedbirleri nedeniyle çok sayıda ülkede toplu yılbaşı etkinlikleri yasaklanırken, Vuhanlılar yeni yıl kutlamalarıyla adeta 2020’yi unuttu.

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