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15.05.2020 - 20:52 | | AA

Vuhan'da dehşet veren olay! Ağzında maske vardı, ciğeri patladı

Yeni tip corona virüsün ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde yüz maskesiyle koşan adamın akciğeri patladı.

Vuhan'da dehşet veren olay! Ağzında maske vardı, ciğeri patladı

"nypost.com"daki haberde, yüzünde maskeyle 3 kilometreden fazla koşan 26 yaşındaki adamın akciğerinin patladığı belirtildi.

Nefes darlığı yaşadığı belirtilen adamın kaldırıldığı Vuhan Merkez Hastanesinde ameliyata alındığı kaydedildi.

Doktorlar, adamın sol akciğerinin yüzde 90 daraldığını ve kalbini vücudunun sağ tarafına doğru hareket ettirdiğini açıkladı.

Göğüs cerrahisi uzmanı Chen Baojun, adamın vücut yapısı itibarıyla akciğerde hava kaçağı olarak bilinen pnömotoraks'a duyarlı olduğunu ve olayın koşarken maske taktığı için gerçekleştiğini ifade etti.

Çin'de beden eğitimi dersinde spor yaparken maske takan 2 öğrenci de hayatını kaybetmişti.

 

 

 

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