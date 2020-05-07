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07.05.2020 - 17:15 | | DHA

Vuhan'daki doktorlar corona virüs hastasına çift akciğer nakli gerçekleştirdi

Dünyayı sarsan corona virüs salgının ortaya çıktığı Çin’in Vuhan kentinde doktorlar, corona virüs sebebiyle akciğerleri tamamen zarar görmüş bir hastaya, çift akciğer nakli yaparak iki akciğerini sağlıklı organlarla değiştirdi. 65 yaşındaki corona virüs hastasının durumunun iyiye doğru gittiği açıklandı.

Vuhan'daki doktorlar corona virüs hastasına çift akciğer nakli gerçekleştirdi

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgının başladığı Çin’in Vuhan kentinde Cui An adlı corona virüs hastası Şubat ayında salgına yakalanarak hastanede tedavi altına alındı. Söz konusu günden bu yana yaklaşık 2 aydır yaşam destek ünitesine bağlı olan An'ın organlarının tedaviye cevap vermeyerek zarar gördüğü belirtildi. Vuhan'daki doktorlar iki akciğer de zarar gören hastaya çift akciğer nakli yaptı. 6 saat süren ameliyat sonrası yoğun bakımda olan hastanın durumunun yavaşça iyiye gittiği açıklandı.

KENDİ BAŞINA NEFES ALAMAZ HALE GELDİ

Doktorlar koronavirüs hastasının yaşaması için tek ümidin çift akciğer nakli olduğunu ifade etti. Nisan ayında yapılan nakil sayesinde yavaşça iyileştiği belirtilen 65 yaşındaki koronavirüs hastasının, ameliyattan önce kendi başına nefes alamadığını açıkladı.

 

 

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