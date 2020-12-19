Vuhanlılar: Korkmuyoruz

Vuhanlılar, bu ziyaretin Kovid-19’un kaynağının şehirleri olmadığını kanıtlamak için de bir fırsat olarak gördüklerini söyledi. Bir emlakçı ise DSÖ’nün araştırmasından “korkmadıklarını” ifade etti.

Aşı fiyatlarını ifşa etti

Belçika’da bütçeden sorumlu bakan, Avrupa Birliği’nin (AB) Kovid-19 aşısı satın almak için yaptığı anlaşmalarındaki doz başına belirlenen fiyatları yanlışlıkla sosyal medya hesabından paylaştı. Belçika Devlet Bakanı Eva De Bleeker’in Twitter hesabında paylaştığı tabloda, firmalara göre birim başı aşı fiyatları ve hangi şirketten ne kadar aşı alınacağı bilgileri yer aldı. Tabloya göre, AB aşıyı Oxford/AstraZeneca’dan 1.78 euro’ya, Johnson&Johnson’dan 8.50 dolara, Sanofi/GSK’den 7.56 euro’ya, BioNTech/Pfizer’den 12 euro’ya, CureVac’tan 10 euro’ya ve Moderna’dan 18 dolara alacak. Kısa süre sonra silinen tablodan ayrıca Belçika’nın 11 milyondan fazla nüfusu için 279 milyon euro karşılığında 33.5 milyon doz aşı alacağı anlaşıldı. AB Komisyonu, şu ana kadar 6 şirketle aşı alım anlaşmaları yaptı. Bu anlaşmalarla üye ülkelerin tamamı için toplam 2 milyar doz aşı alınacak. AB, şeffaflık konusundaki eleştirilere rağmen anlaşmalardaki ticari gizlilik maddeleri gereği aşı fiyatlarını açıklamayacağını bildirmişti.

Avrupa’da kayıplar artıyor

Çin, Vuhan’da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınında dünyada vaka sayısı 75 milyon 390 bini geçti, can kaybı da 1.7 milyona yaklaştı. Dünyayı bir yıla yakın bir süredir etkisi altına alan salgında, Kovid-19’un bulaştığı 52 milyon 949 bin 258 kişi iyileşerek sağlığına kavuştu. Salgından en çok etkilenen ülke ABD’de oldu. Vaka sayısının 17 milyon 627 bini aştığı ülkede, virüs kaynaklı can kaybı da 318 bine dayandı. ABD’den sonra en çok Kovid-19 vakasının görüldüğü ülke sırasıyla Hindistan, Brezilya, Rusya ve Fransa oldu. Türkiye ise Fransa’nın ardından vaka sayısında 6’ncı sırada yer aldı. Avrupa’da ise Fransa’dan sonra en çok vaka İngiltere, İtalya ve İspanya’da görüldü. Bu ülkelerde vaka sayıları 1.8 milyonun üstüne çıktı. İkinci dalganın sert vurduğu Almanya’da vaka sayısı ise 1.5 milyon eşiğine yaklaştı.

500 bini geçti

Avrupa’da yaklaşan Noel ve yılbaşı nedeniyle sıkı önlemler alındı. Birçok ülke tam kapanma veya kısmi karantina tedbirleri aldı. Aşı çalışmaları da başladı ancak Kovid-19 Avrupa’da can almaya devam etti. Geçen şubat ayında Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün yaşandığı Avrupa’da 10 ayda salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 500 bini geçti. Son bir haftada 37 binin üzerinde kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Avrupa’nda bu sayı dakikada yaklaşık 4 kişiye tekabül ediyor. Salı günü ise 6800’den fazla kişinin öldüğü kıtada dakikada yaklaşık 5 kişi hayatını kaybetti.

Kovid, gripten daha ölümcül

Fransa’da yapılan yeni bir araştırma, hastanede yatan Kovid-19 hastaları arasındaki ölüm oranının grip hastalarından neredeyse 3 kat daha yüksek olduğunu ortaya koydu. “Lancet Respiratory Medicine” dergisinde yayımlanan araştırmada, bu yılın mart ve nisan aylarında Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan 89 bin 530 hasta ile Aralık 2018 ile Şubat 2019 sonu arasında mevsimsel grip nedeniyle hastaneye yatırılan 45 bin 819 hastanın veriler karşılaştırdı. Araştırma süresince hastanede yatan Kovid-19 hastalarının yaklaşık yüzde 16.9’unun hayatını kaybettiği belirlendi. Hastanede bakıma ihtiyaç duyacak kadar şiddetli gripten muzdarip olanların ise yüzde 5.8’i yaşamını yitirdi. Bununla birlikte araştırmacılar, Kovid-19 bulaşan kişinin daha fazla hastanın yoğun bakıma ihtiyaç duyduğunu da tespit etti Yoğun bakım da Kovid-19 hastaların oranı yüzde 16.3 iken, grip vakalarında bu oranın yüzde 10.8 olduğu görüldü. Ayrıca, yoğun bakımda ortalama kalış süresi Kovid-19 hastalarında 5, grip hastalarında ise 8 gün olarak açıklandı. Diğer taraftan araştırmaya göre 18 yaşın altındaki çocukların Kovid-19 nedeniyle gripten çok daha az hastaneye kaldırıldı.

Pence canlı yayında aşılandı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, eşi Karen Pence ve ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Dr. Jerome Adams canlı yayında Pfizer-BioNTech’in geliştirdiği Kovid-19 aşısı oldu. Ülke halkını aşıya teşvik amacıyla aşı olduklarını belirten Pence çifti ve Adams, aşıya güvendiklerini ve salgının bu şekilde bitebileceğini söyledi. Pence, “Başkan Donald Trump’ın da dediği gibi, salgında önemli bir dönemeçteyiz. Tünelin sonunda ışık görünüyor” dedi.

Moderna’ya yeşil ışık

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Amerikan ilaç şirketi Moderna’nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının güvenli olduğunu açıklayarak, aşının kullanılabileceği tavsiyesinde bulundu. FDA bağımsız uzmanlar paneli, dünkü toplantısında 20 “Evet” oyu ve bir uzmanın çekimser kalmasının ardından Moderna’nın yüzde 94.1 etkili olduğu açıklanan Kovid-19 aşısının, 18 yaş ve üzeri kişilerde kullanılmasını tavsiye etti. Panelin tavsiyesinin ardından FDA’nın, aşının kullanımına onay vermesi bekleniyor. l AA