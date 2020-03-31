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31.03.2020 - 00:12 | | AA

Washington DC'de corona virüs nedeniyle halktan evde kalmaları istendi

ABD'nin başkenti Washington DC'de, halka yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "evde kalın" talimatı verildi.

Washington DC'de corona virüs nedeniyle halktan evde kalmaları istendi

 

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Mesajımız net: Evde kalın. Evde kalmak, kendinizi, ailenizi ve yaşadığınız toplumu Kovid-19'tan korumak ve bu hastalığın yayılışını yavaşlatmak için en etkili yöntem." değerlendirmesinde bulundu.

Bowser, zaruri olarak görülen gıda ve sağlık gibi sektör çalışanlarının bu talimattan muaf olacağını da sözlerine ekledi.

Söz konusu talimatı kasıtlı olarak ihlal ettiği belirlenen kişiler 90 güne kadar hapis ya da 5 bin dolara kadar para cezasına çarptırılabilecek.

Maryland ve Virginia da "evde kalın" talimatı vermişti

Öte yandan gün içerisinde Maryland Valisi Larry Hogan da başkent Washington DC ve çevresinin Kovid-19 salgınının yeni merkezi olabileceği uyarısında bulunarak, "evde kalın" talimatı vermişti.

Logan'ın ardından Virginia Valisi Ralph Northam da aynı adımı atmıştı.

"DMV area" olarak nitelendirilen bölgede, Maryland'da 1414, Washington DC'de 405 ve Virginia'da 1021 olmak üzere toplam 2 bin 840 vaka bulunuyor. Bölgede virüs nedeniyle yaşamını kaybedenlerin sayısı 51'e çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 143 bin 55'e, ölü sayısı ise 2 bin 513'e ulaştı.

ABD'den gelen 210 kişi yurtta karantinaya alındıAmerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) uçakla İzmir'e gelen, aralarında Türk vatandaşların da bulunduğu 210 kişi, corona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinada kalacakları Manisa'daki bir öğrenci yurduna yerleştirildi.
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