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12.09.2020 - 07:00 |

Washington devreye girdi

Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerginlikte önceki dönemlerin aksine pasif bir tutum sergileyen ABD’den, konuyla ilgili ilk somut adım geldi.

Washington devreye girdi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, soruna barışçı bir çözüm bulunabilmesi amacıyla bugün Güney Kıbrıs’a gidiyor. Ziyaret öncesi gazetecilere açıklama yapan Pompeo, Kıbrıs’taki temaslarının ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile yaptığı telefon görüşmelerini tamamlar nitelikte olacağını söyledi. Doğu Akdeniz’deki ihtilafın “diplomatik ve barışçı yollardan çözülmesi” gerektiğini belirten Pompeo, “Kıbrıs halkının gözünden ilgili riskleri anladığımdan emin olmak istiyorum. Bunun için mesele üzerinde çalışacağım” dedi. Pompeo, “Gerçek görüşmeler olacağını ve bu görüşmelerin gerçekleşebilmesi için bölgede bulunan askeri varlıkların geri çekileceğini umuyoruz” diye konuştu. Pompeo, daha sonra yaptığı açıklamada ise “Almanlar, tarafların diplomatik olarak görüşmeler yapmaya başlaması konusunda iyi bir iş çıkardı. Gerçek bir müzakere sağlanmasını ve orada bulunan askeri varlıkların geri çekilmesini umuyoruz, böylece bu görüşmeler yapılabilir” dedi.

 

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