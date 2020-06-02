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02.06.2020 - 03:17 | | AA

Washington'da sokağa çıkma yasağı başladı

Siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesi nedeniyle düzenlenen protestoların yoğunlaşması üzerine ABD'nin başkenti Washington DC'de ilan edilen sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından polis, göstericilere sert müdahalede bulundu.

Washington'da sokağa çıkma yasağı başladı

 

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser'in, kentte son iki gündür düzenlenen protestolara ve şiddet olaylarının ardından pazartesi ve salı günleri 19.00-06.00 arasında uygulanacağını duyurduğu sokağa çıkma yasağı, resmi olarak başladı.

ABD Ulusal Muhafızları, Washington DC Polisi ve Gizli Servis, Beyaz Saray çevresi başta olmak üzere kentte geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.

ABD Adalet Bakanı William Barr ise protestocuların toplandığı Beyaz Saray önündeki Lafayette Park'a bir süre çıkarak incelemelerde bulundu. Barr daha sonra Trump'ın basın açıklamasına katılmak üzere Beyaz Saray'a geri döndü.

Öte yandan sokağa çıkma yasağına rağmen parklarda ve caddelerde olan protestoculara, güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz ve ses bombası ile müdahale etti.

Göstericiler ve güvenlik güçleri arasında zaman zaman arbede de yaşandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray bahçesinde yaptığı konuşma esnasında ise atılan biber gazlarının ve ses bombalarının sesi duyuldu.

Washington DC'deki sokağa çıkma yasağından belirli alanlarda çalışanlar ile basın mensupları etkilenmeyecek.

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