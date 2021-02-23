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23.02.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

‘Woody Allen gençliğimden faydalandı’

ABD’li oyuncu Christina Engelhardt (61) “Allen v Farrow” adlı belgeselde 16 yaşındayken yönetmen Woody Allen’ın kendisini ‘baştan çıkardığını’ ve 8 yıllık ilişkilerinde gençliğinden faydalandığını açıkladı.

‘Woody Allen gençliğimden faydalandı’

O dönem Allen’a hayran bir manken adayı olarak 25 yaş büyük yönetmen tarafından kolayca kandırıldığını belirten Engelhardt şunları söyledi:  “Bir kurban olduğumu yıllar sonra anladım. İlişkimiz  8 yıl sürdü. Hep Allen’ın evinde buluştuk. Bir kere bile dışarıya yemeğe çıkmadık, beni kimseye sevgilisi olarak tanıtmadı. O dönemdeki partneri oyuncu Mia Farrow’un da ilişkimizden haberi vardı.”

Yapımcılara ateş püskürdü

ABD’li ünlü yönetmen Woody Allen (85), üvey kızı Dylan Farrow’a cinsel tacizde bulunduğu iddialarına odaklanan dört bölümlük belgesel “Allen v. Farrow”un ilk bölümünün önceki gün yayımlanmasının ardından belgeselin yapımcılarına ateş püskürdü. Woody Allen’ın ve eskiden üvey kızı şimdiyse eşi olan Soon-Yi Previn’in temsilcisinin yayımladığı açıklamada, söz konusu belgesel ‘yalanlarla dolu’ haksız bir eleştiri olarak nitelendirildi.

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