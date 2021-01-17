17.01.2021 - 12:08 | | DHA
Wuhan Laboratuvarı’nda bilim insanlarından kritik itiraf
Koronavirüsün çıkış yeri Çin’in Wuhan kentindeki laboratuvarda çalışan bilim insanları, koronavirüs bulaşmış yarasalara ev sahipliği yapan bir mağarada numune toplarken ısırıldığını itiraf etti.
Wuhan Laboratuvarı’nda çalışan bilim insanları, koronavirüslü yarasaların bulunduğu mağaradan numune toplarken bir yarasa tarafından ısırıldıklarını açıkladı. İngiliz gazetesi Dailymail’de yayınlanan ve kaynağı belirtilmeyen habere göre, ismi açıklanmayan Çinli bilim insanı hayvanın dişlerinin lastik eldivenlerinden "iğne gibi" geçtiğini söyledi.
Dünya Sağlık Örgütü araştırmacıları, koronavirüsün kaynağını tespit etmek için ülkede araştırmalarına devam ediyor.