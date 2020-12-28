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28.12.2020 - 11:23 | | AA

Wuhan'da koronavirüsle ilgili haber yapan gazeteciye hapis!

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgınıyla ilgili haberler yapan Çinli gazeteci, 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Wuhan'da koronavirüsle ilgili haber yapan gazeteciye hapis!

South China Morning Post'taki habere göre, Şanghay'da mahkeme 37 yaşındaki gazeteci Cang Can'ı, "ortalığı karıştırmak ve halkı kışkırtmak"tan suçlu buldu.

Cang'ın avukatı Cang Keke yaptığı açıklamada, müvekkilinin, Wuhan'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili yaptığı haberler nedeniyle 4 yıl hapse çarptırıldığını söyledi.

Avukat Cang, mayıs ayında gözaltına alınan müvekkilinin birkaç aydır açlık grevinde olduğunu belirterek, sağlık durumu iyi olmayan Cang'ın, duruşmaya tekerlekli sandelyeyle katıldığını ifade etti.

Şubat başında gittiği Wuhan'da, Kovid-19 salgını hakkında canlı yayın yapan ve yetkililerin virüse karşı izlediği yöntemi eleştiren bir makale yazan 37 yaşındaki Cang mayısta gözaltına alınmıştı.

Şanghay'da ikamet eden Cang, gittiği Vuhan'da tanık olduklarına dair Twitter, YouTube ve diğer sosyal medya platformlarında canlı yayın yapmıştı.

Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan ve kısa sürede 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılan yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili internet ve sosyal medyada uygulanan sıkı takip, ülkede bu konuda karartma yapıldığı iddialarını gündeme getirmişti.

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