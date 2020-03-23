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23.03.2020 - 12:05 | | AA

Wuhan'da yeni tip corona virüsünden ölüm oranı yüzde 1,4!

Yeni tip corona virüsünün çıkış noktası olan Çin'in Wuhan kentinde virüsten ölüm oranının yüzde 1,4 olduğu bildirildi.

Wuhan'da yeni tip corona virüsünden ölüm oranı yüzde 1,4!

Sonuçları "Nature Medicine" dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde Wuhan'daki son yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına odaklanılarak bir hesaplama yapıldı.

Araştırmada Wuhan'da yeni tip corona virüsünden ölüm oranının ortalama yüzde 1,4 olduğu görüldü.

60 YAŞINDAN BÜYÜK KİŞİLERDE ÖLÜM ORANI YÜZDE 2,6

Yine yaşlılılarda ölüm riskinin arttığına işaret edilerek, Wuhan'da 60 yaşından büyük kişilerde ölüm oranının yüzde 2,6, 30 ila 59 yaşlarında yüzde 0,5, 30 yaşından küçüklerde yüzde 0,3 olduğu kaydedildi.

Çinli yetkililer daha önce yeni tip corona virüsünden ölüm oranını ortalama yüzde 2 ila 3 olarak açıklamıştı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Covid-19, kısa sürede ülke geneline ve yurt dışına yayılmıştı.

Dünya genelinde birçok ülkede hızla artan Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayısı nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19'un "pandemi" olarak nitelendirilebileceğini açıklamıştı.

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