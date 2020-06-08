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08.06.2020 - 15:39 | | AA

Wuhan'daki hastanelerde 2019 sonbaharında araç trafiğinin yoğunlaştığı ortaya çıktı

ABD'de yapılan bir araştırma, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ilk kez ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentinde geçen sonbaharda hastanelerde olağanüstü araç trafiğinin yaşandığını ortaya koydu.

Wuhan'daki hastanelerde 2019 sonbaharında araç trafiğinin yoğunlaştığı ortaya çıktı

ABCNews'un haberine göre, Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli Dr. John Brownstein liderliğinde yapılan ve Boston Üniversitesi ile Boston Çocuk Hastanesinin katkı sağladığı araştırma çerçevesinde istihbarat birimlerinin kullandığı tekniklere benzer şekilde ticari uydu görüntüleri incelendi.

Brownstein ve ekibinin özel ticari uydulardan edindiği 108 kullanılabilir görüntü, Wuhan'daki 5 büyük hastanenin dışında 2019 sonbaharı başından itibaren araç trafiğinde çarpıcı artışı gözler önüne serdi. Bu yoğun araç trafiğinin, Covid-19'un, salgının dünyaya duyurulmasından çok önce var olduğunun göstergesi olabileceği vurgulandı.

Wuhan'daki bu büyük hastanelerin dışındaki park yerlerini ve bölgedeki trafik yoğunluğunu ortaya koyan görüntülerin, bir önceki yılla kıyaslandığı belirtildi.

John Brownstein, çalışmayla ilgili "Bir hastanede işler arttığında park yerleri dolacaktır. Bir hastanede daha fazla araç varsa bu hastane, büyük olasılıkla toplumda bir şey olduğundan meşguldür. Bir enfeksiyon büyüyordur ve insanlar doktora görünmek zorundadır. " değerlendirmesini yaptı.

Uydu görüntülerinde 10 Ekim 2018'de Wuhan'ın Tianyou Hastanesi'ndeki park yerinde 171 araç varken, bir yıl sonra aynı tarihte bu sayının, yüzde 67 artışla 285'e çıktığı dikkati çekiyor.

2018 ile kıyaslandığında 2019 sonbaharında Wuhan'daki diğer 4 hastanede trafiğin yüzde 90'a kadar arttığı, Wuhan Tongci Tıp Fakültesi'nde de araç trafiğinde 2019 yılı Eylül ayı ortasında hareketliliğin yaşanmaya başlandığı gözlendi.

Çinli yetkililer, Wuhan'da solunum yollarını etkileyen yeni bir patojenin yayıldığına dair Dünya Sağlık Örgütü'ne 31 Aralık'ta resmen bildirimde bulunmuştu.

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