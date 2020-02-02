Wuhan'dan tahliye edilerek Almanya’ya getirilen 2 kişide koronavirüs tespit edildi

Germerheim Belediyesi, Alman Kızılhaçı ve Alman Hava Kuvvetlerinden yapılan ortak açıklamada, dün Wuhan’dan Frankfurt Havalimanı'na getirilen ve sağlık kontrolünden geçirilen 115 kişinin daha sonra Rheinland-Pfalz eyaletindeki Germersheim Hava Üssü'nde hazırlanan merkeze götürüldüğü ifade edildi.

Germersheim’daki operasyon yönetiminin bu sabah, iki kişinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı bilgisini aldığı belirtilen açıklamada, bu iki kişinin neticeyi soğukkanlı karşıladığı ve ardından diğerlerinden ayrılarak Frankfurt Üniversitesi Kliniğine götürüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, Germersheim’da görevlendirilen askeri ve sivil personel ile bölgedeki halk için endişe edilecek bir durum bulunmadığı kaydedildi.

126 KİŞİ ALMANYA'YA GETİRİLMİŞTİ

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 90’ı Alman vatandaşı olmak üzere 126 kişi dün Wuhan’dan Frankfurt Havalimanı'na getirilmişti.