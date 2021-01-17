MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine saldırdı
ABONE OL
17.01.2021 - 20:43 | | AA

Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine saldırdı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir grup Yahudi yerleşimci, Filistinlilere ait evlere saldırarak bir kız çocuğunu yaraladı.

Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine saldırdı

 

Nablus'a bağlı Madama Beldesi Belediye Meclis Üyesi İhab el-Kat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20'den fazla Yahudi yerleşimcinin Filistinlilere ait evlere taş atarak zarar verdiğini, bazı evleri de kundaklama girişiminde bulunduğunu belirtti. 

Grubun taşlarla saldırdığı evlerden birinde 11 yaşındaki bir kız çocuğunu da kaçırmaya çalıştığını aktaran Kat, ailenin direnmesi üzerine yerleşimcilerin, çocuğun yüzüne taş atarak yaraladığını söyledi. 

Filistinli yetkili, yaralı çocuğun hastaneye kaldırıldığını ve tedavi altına alındığını dile getirdi. 

Yahudi yerleşimcilerin, Filistinlilere yönelik fiziki saldırı, taş atma, evlerin üzerine ırkçı slogan yazma, araç, mal ve mülklerine zarar verme, tarım arazilerini tahrip etme gibi saldırıları, İsrail makamlarınca "ırkçı saldırılar" olarak nitelendiriliyor. 

İsrail'in 1967'deki savaşın ardından işgal ettiği Batı Şeria'da yaklaşık 250 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 600 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor. 

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Pamuk yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldüSakarya'nın Pamukova ilçesinde pamuk yüklü kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bu illerde yaşayanlar dikkat! İdari izin...

Bu illerde yaşayanlar dikkat! İdari izin...

Talep resmen patladı! Yüzde 143...

Talep resmen patladı! Yüzde 143...

TIR yan döndü, yol trafiğe kapandı

TIR yan döndü, yol trafiğe kapandı

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor, kısıtlamalar kalkıyor mu? Sokağa çıkma yasağı yarın (18 Ocak) saat kaçta bitecek?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor, kısıtlamalar kalkıyor mu? Sokağa çıkma yasağı yarın (18 Ocak) saat kaçta bitecek?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet