07.09.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ
Yangın operasyonu
ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Sierra Ulusal Ormanı’nda geçen cuma üç yerde çıkan ve hızla yayılan yangınlarda bölgede mahsur kalan 200’den fazla kişinin helikopterlerle kurtarıldığı açıklandı.
Hava operasyonuyla kurtarılanlardan 20’sinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Bin kişinin kamp alanında mahsur kaldığı ancak acil kurtarılmaya ihtiyaçlarının olmadığı açıklandı. Yangının olduğu alanda hava sıcaklığının 100 dereceye ulaştığı bildirildi.