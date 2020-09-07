Yangın operasyonu

Hava operasyonuyla kurtarılanlardan 20’sinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Bin kişinin kamp alanında mahsur kaldığı ancak acil kurtarılmaya ihtiyaçlarının olmadığı açıklandı. Yangının olduğu alanda hava sıcaklığının 100 dereceye ulaştığı bildirildi.



