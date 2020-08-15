15.08.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER
‘Yanımda hiç kimse koşamaz’
ABD’li ünlü oyuncu Tom Cruise’un filmlerinde birisinin yanında koşmasına izin vermediği ortaya çıktı. “Mumya” filminde aktörün rol arkadaşı olan Annabelle Wallis ise bu kuralı çiğnediğini açıkladı.
Wallis, Cruise ile koşma gibi bir ayrıcalığı kazandığını ancak bunun için biraz uğraştığını belirtti. Oyuncu şunları söyledi: “Senaryo gereği Tom ile koşmam lazımdı ama bana ‘Kimse benimle aynı karede koşamaz’ dedi. Ben de ‘Ama ben gerçekten iyi bir koşucuyum’ dedim. Onu güçlükle ikna ederek yanında koştum. Bu engeli aşmak Oscar ödülü almak kadar beni mutlu etti.”
Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.