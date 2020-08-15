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15.08.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

‘Yanımda hiç kimse koşamaz’

ABD’li ünlü oyuncu Tom Cruise’un filmlerinde birisinin yanında koşmasına izin vermediği ortaya çıktı. “Mumya” filminde aktörün rol arkadaşı olan Annabelle Wallis ise bu kuralı çiğnediğini açıkladı.

‘Yanımda hiç kimse koşamaz’

Wallis, Cruise ile koşma gibi bir ayrıcalığı kazandığını ancak bunun için biraz uğraştığını belirtti. Oyuncu şunları söyledi: “Senaryo gereği Tom ile koşmam lazımdı ama bana ‘Kimse benimle aynı karede koşamaz’ dedi. Ben de ‘Ama ben gerçekten iyi bir koşucuyum’ dedim. Onu güçlükle ikna ederek yanında koştum. Bu engeli aşmak Oscar ödülü almak kadar beni mutlu etti.”                  

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