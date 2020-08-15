‘Yanımda hiç kimse koşamaz’

Wallis, Cruise ile koşma gibi bir ayrıcalığı kazandığını ancak bunun için biraz uğraştığını belirtti. Oyuncu şunları söyledi: “Senaryo gereği Tom ile koşmam lazımdı ama bana ‘Kimse benimle aynı karede koşamaz’ dedi. Ben de ‘Ama ben gerçekten iyi bir koşucuyum’ dedim. Onu güçlükle ikna ederek yanında koştum. Bu engeli aşmak Oscar ödülü almak kadar beni mutlu etti.”