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10.02.2021 - 07:00 |

‘Yanlış nesile çattılar’

Myanmar’da ülkenin çeşitli kentlerinde askeri darbeyi protesto etmek için sokağa çıkan gruplara plastik mermiyle müdahale eden polisin en az 27 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi. Yangon’daki protestolara dair paylaşılan sosyal medya görüntülerinde, Myanmar polisinin, göstericilere plastik mermi ile müdahalesi dikkati çekti.

‘Yanlış nesile çattılar’

Öte yandan Myanmar’da protestocu gençlerin geleneksel sloganların dışına çıkmaları ve esprili bir dille tepkilerini dile getirmeleri dikkat çekiyor. BBC Türkçe’nin aktardığına göre, pankartlardan birinde “Eski sevgilim kötüydü ama Myanmar ordusu daha kötü” yazarken bir başkasında “Diktatör istemiyorum, sadece bir erkek arkadaş istiyorum” yazısı okunuyor. Bir pankartta ise ordunun yanlış insanlara karşı savaş başlattığını ima eden “Yanlış nesile çattınız” sloganı var. Ailelerinden farklı olarak internetin getirdiği özgürlüklerle büyüyen yeni kuşağın darbe karşıtı bu yaklaşımı dikkat çekiyor. Darbeci cunta yetkilileri ise eylemcilere ‘demokrasiyi yok etmeme’ çağrısı yaptı. Askeri yetkililer, eylemlerle demokrasinin zarar gördüğünü iddia etti.

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