30.08.2020 - 07:00 |
Yaptırım çıkmadı ama Yunanistan memnun!
Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen gayriresmi Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin büyük çabasına rağmen Türkiye’ye yönelik bir yaptırım kararı çıkmadı.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Doğu Akdeniz’deki durumun çözüme kavuşturulması için Türkiye ile diyaloğa şans vermek istediklerini söyledi.
Buna rağmen Yunanistan yönetimi yapılan açıklamalardan memnun. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Deutsche Welle’ye yaptığı açıklamada, AB’nin Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginliğin diplomatik yollardan çözülememesi halinde Türkiye’ye yaptırım uygulanabileceği açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Dendias, AB’nin Türkiye’ye yaptırım ihtimali açıklamasını “Yunanistan için değil” ancak “ortak Avrupa ailesi için bir başarı olarak” değerlendirdiğini söyledi.
Bakan Selçuk, 'uzaktan eğitim' ile ilgili soruları cevapladıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Uzaktan eğitimi duymayan yok ancak az da olsa denemeyenler mevcut. Bu yüzden uzaktan eğitime gereken özeni gösterelim, diyorum. dedi. Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, uzaktan eğitime ilişkin 'Hocam Bir Dakika, Bir Sorum Var.' başlığıyla hazırlanan 5 adet video paylaştı. Selçuk videolarda, öğrenciler ve velilerinin sorduğu soruları cevapladı. Bakan Selçuk, 'uzaktan eğitimle ilgili herkes bilgi sahibi mi', 'okullarda hijyen kuralları nasıl uygulanacak', 'canlı sınıf nedir, neden önemlidir', 'veli olarak biz sürece nasıl destek verebiliriz', 'internet erişimi olmayan çocuklarımız için neler yapıldı' sorularını yanıtladı.