Yaptırım çıkmadı ama Yunanistan memnun!

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Doğu Akdeniz’deki durumun çözüme kavuşturulması için Türkiye ile diyaloğa şans vermek istediklerini söyledi.

Buna rağmen Yunanistan yönetimi yapılan açıklamalardan memnun. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Deutsche Welle’ye yaptığı açıklamada, AB’nin Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginliğin diplomatik yollardan çözülememesi halinde Türkiye’ye yaptırım uygulanabileceği açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Dendias, AB’nin Türkiye’ye yaptırım ihtimali açıklamasını “Yunanistan için değil” ancak “ortak Avrupa ailesi için bir başarı olarak” değerlendirdiğini söyledi.