‘Yaptırım kararı beklemiyorum’

Çavuşoğlu, “Herkesle müzakere edebileceğimiz söylüyoruz. Yunanistan önkoşul koymaya başladığı zaman bizim de önkoşullarımız var” diye konuştu. Rum kesiminin ve Yunanistan’ın yıllardır Mısır’la, İsrail’le anlaşma imzalayarak kendi bölgelerinde değişik firmalara lisanslar vererek faaliyetlerine devam ettiklerine dikkat çeken Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

“Türkiye’yi dışlamaya çalıştılar. Baktık ki uyarılarımız bizim hiçbir şekilde dinlenmiyor, biz kendi sondaj gemilerimizle faaliyetlerimize başladık. Cumhurbaşkanımızın Merkel’e söylediği gibi bizim hakkımız saklıdır. Merkel daha sağduyu sahibi yapıcı ve objektif, bizim haklı olduğumuzu teslim ediyor.” Çavuşoğlu, Türkiye’nin oyun kurucu olarak da oyun bozucu olarak da çok önemli bir aktör olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: “Dışlanma falan yok. AB tarafından birçok toplantı oldu, Yunanistan istediği kararları çıkartamadı. Fransa, Rum kesimi ve Yunanistan ile yalnız kaldı. AB’yi rehin alıyorlar. Gerçekçi olmamız lazım en kötü senaryoya kendimizi hazırlamamız lazım ama ben yaptırımla ilgili bir kararı beklemiyorum. Gelirlerin paylaşımıyla ilgili bir mekanizma kurulursa sorunların yüzde 90’ı çözülür.”

Çavuşoğlu, Oruç Reis’in Antalya’ya geri dönüşüne ilişkin, “Bakımı yapıldıktan sonra görev yerine geri döner. Bakım birkaç hafta sürer” dedi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Rum kesimine yaptığı ziyarete değinen Çavuşoğlu, “Daha önceki yetkililer Ada’ya gittiği zaman Türk yetkililerle görüşme yapmıştır. Ama maalesef Pompeo bu ziyaretinde kuzeye geçmemiştir. Bunun böyle olması gerektiğin hatırlattık. Ambargonun kaldırılmasının da eşitliği bozacağını söyledik” dedi.