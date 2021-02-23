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23.02.2021 - 12:30 | | AA

Yaptırımların Venezuela'ya maliyeti 30 milyar dolar

Venezuela lideri Maduro, ABD ve AB'nin uyguladığı yaptırımların özellikle koronavirüse karşı verilen savaşı etkilediğini söyledi.

Yaptırımların Venezuela'ya maliyeti 30 milyar dolar

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) uyguladığı yaptırımların ülkesinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı verdiği mücadeleyi zorlaştırdığını bildirdi.

Maduro, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi 46. Oturumu'nda video konferans yöntemiyle yaptığı konuşmada, ülkesine uygulanan yaptırımlara dikkati çekti.

ABD ve AB'nin Venezuela'ya 450'den fazla tek taraflı yaptırım uyguladığını belirten Maduro, bu yaptırımların hükümetin Kovid-19 krizinin sağlık ve ekonomik etkileriyle mücadelesini sınırlandırdığını vurguladı.

Maduro, "Yaptırımlar, 30 milyar dolardan fazla zarara yol açıyor ve bu miktar, Kovid-19'la mücadele için kullanılabilirdi." ifadesini kullandı.

Yaptırımların sadece yasa dışı olmakla kalmayıp insani krize de neden olduğunun altını çizen Maduro, yaptırımlara rağmen hükümet ve ücretsiz sağlık sisteminin sunduğu sosyal koruma sayesinde Kovid-19'un etkilerini başarılı bir şekilde yönetebildiklerini kaydetti.

AŞILAMA ÇALIŞMALARINA BU HAFTA BAŞLANMASI BEKLENİYOR

Rusya'dan sipariş ettiği "Sputnik V" adlı Kovid-19 aşısının ilk 100 bin dozunu 13 Şubat'ta teslim alan Venezuela'da, aşılama çalışmalarına bu hafta başlanması bekleniyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" sitesine göre, Venezuela'da 136 bin 545 Kovid-19 vakası tespit edilirken, 1320 kişi hayatını kaybetti.

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