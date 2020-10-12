Yardımcı pilotu öldüren kaza

Laura Salvo, yarışmacılardan Miguel Socias’ın kullandığı otomobilde yardımcı pilot olarak görev yapıyordu. Ancak pilot Miguel Socias’ın yarışma sırasında kontrolü kaybetmesiyle pistten çıkan otomobil hızla bir çam ağacına çarptı. Olay yerine iki dakikada gelen sağlık görevlileri genç kadını kurtaramadı. Sıkıştığı otomobilin içinde kalbi duran Laura Salvo’nun olay yerinde öldüğü açıklandı. Yaralanan Miguel Socias ise hastaneye kaldırıldı. Büyük üzüntü yaratan kaza nedeniyle rallinin iptal edilmesine karar verildi.