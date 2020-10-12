12.10.2020 - 07:00 |
Yardımcı pilotu öldüren kaza
Portekiz’de düzenlenen “Rally Vidreiro” otomobil yarışına katılan 21 yaşındaki İspanyol yarışmacı Laura Salvo kazada hayatını kaybetti.
Laura Salvo, yarışmacılardan Miguel Socias’ın kullandığı otomobilde yardımcı pilot olarak görev yapıyordu. Ancak pilot Miguel Socias’ın yarışma sırasında kontrolü kaybetmesiyle pistten çıkan otomobil hızla bir çam ağacına çarptı. Olay yerine iki dakikada gelen sağlık görevlileri genç kadını kurtaramadı. Sıkıştığı otomobilin içinde kalbi duran Laura Salvo’nun olay yerinde öldüğü açıklandı. Yaralanan Miguel Socias ise hastaneye kaldırıldı. Büyük üzüntü yaratan kaza nedeniyle rallinin iptal edilmesine karar verildi.
Azerbaycan halkından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesajErmenistan'ın ateşkesi ihlal ederek sivillere yönelik saldırıda bulunduğu Azerbaycan'ın Gence kentinde halk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj gönderdi. Gence'de yaşayan yaşlı kadın, "Türk milletine güveniyoruz. Onların Cumhurbaşkanına güveniyoruz. Buradayız, kaçmadık" ifadelerini kullandı.