Yargılama sürüyor

Oylamada 44 Cumhuriyetçi senatör Trump’ı yargılamanın anayasal olmadığı yönünde oy kullanırken, 56 senatör ise yargılamayı anayasal buldu. 50 Demokrat senatörün yanı sıra 6 Cumhuriyetçi senatörün de Trump aleyhinde oy kullanması dikkati çekti.

Trump’ın suçlu olup olmadığına karar verilecek nihai oylama beklenirken, Amerikan medyası, Trump’ın suçlu bulunabilmesi için gereken 67 oya ulaşılmasının mevcut Senato aritmetiğinde pek mümkün olmadığı yorumlarını öne çıkardı.